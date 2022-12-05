台中宮廟晚間大火延燒民宅 男屋主灼傷送醫急救

台中太平區66歲何姓男子今晚6時11分發現位於長龍路南國巷內自設的2樓鐵皮宮廟起火、竄出濃煙，並延燒到自宅，立即打119求救，察看火勢過程遭燙傷，台中市消防局獲報後到場灌救，並發現何姓男子全身50%二度燒燙傷，立刻送往中山醫學大學附設醫院大慶院區急救。火勢已撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

台中市消防局獲報太平區長龍路南國巷內2樓鐵皮宮廟大火到場灌救，並救出遭灼傷的男屋主送醫急救。圖／台中市消防局提供

台中市消防局說，今晚6時11分獲報，太平區長龍路一處2層樓鐵皮住宅起火，立刻派遣車籠埔分隊、太平分隊、仁化分隊、大里分隊、霧峰分隊、中山分隊、19甲分隊等單位24車60人到場灌救。

消防局說明，消防員到場時，2層鐵皮建築物全面燃燒，面積約300平方公尺，救出一名男性，身體二度灼傷、意識清楚，送醫急救。火勢於今晚7時38分控制，晚間8時38分撲滅，起火原因調查中。相關起火原因，將由消防隊火調人員調查。