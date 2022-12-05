汐止重大竊案！百達翡麗名表、珠寶被偷價值600萬 賊只5萬交保

新北市汐止區忠三街某連棟透天厝社區，驚傳重大住宅竊盜案，黃姓男子是竊盜慣犯，一個月內潛入社區行竊，共有4戶遭殃，其中1戶被竊走百達翡麗、愛彼等名錶，以及鑽石項鍊耳環，財損超過500萬元。警方獲報，經數日蒐證，1日持拘票在基隆街頭逮人，他供稱「名錶都已轉賣」，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦，檢方訊後5萬元交保。

汐止警方10月30日獲報，忠三街某連棟透天厝社區發生住宅竊盜案，被害者家內的舊版貨幣、外幣、飾品都被偷，財損約10萬元，就在警方還在釐清犯嫌之際，近一個月後，11月25日獲報，同一社區又有住戶遭竊，這次更誇張，歹徒竊走百達翡麗、愛彼、芝柏等名錶，以及Tiffany碎鑽項鍊耳環、各國貨幣，財損逾500萬元。

警方不敢大意，立刻組專案小組，經調閱監視器畫面，發現犯嫌是過去就曾抓過的住宅慣竊黃男（57歲），他先搭計程車以訪友為藉口成功潛入社區，再攀爬採光罩開窗戶入屋行竊，得手後，採徒步方式離去，還不忘設下斷點，躲避追緝。

黃男食髓知味，趁還沒落網時，於11月25日、31日再犯下兩起同社區住宅竊盜案，一戶遭竊鑽戒、手錶等飾品，財損約9萬元，另一戶遭竊舊版台幣、外幣、手錶、耳環等飾品，財損約90萬元。警方隨後獲報這兩起竊盜案，調查確認，該社區4件住宅竊盜案均是黃男犯下，蒐集事證聲請拘票、搜索票逮人。