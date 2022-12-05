快訊

台中宮廟晚間大火延燒民宅 男屋主二度灼傷送醫急救

控泰山大賣全家股份不接受提問 大股東痛批「欺騙董事會」喊告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止重大竊案！百達翡麗名表、珠寶被偷價值600萬 賊只5萬交保

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區忠三街某連棟透天厝社區，驚傳重大住宅竊盜案，黃姓男子是竊盜慣犯，一個月內潛入社區行竊，共有4戶遭殃，其中1戶被竊走百達翡麗、愛彼等名錶，以及鑽石項鍊耳環，財損超過500萬元。警方獲報，經數日蒐證，1日持拘票在基隆街頭逮人，他供稱「名錶都已轉賣」，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦，檢方訊後5萬元交保。

汐止警方10月30日獲報，忠三街某連棟透天厝社區發生住宅竊盜案，被害者家內的舊版貨幣、外幣、飾品都被偷，財損約10萬元，就在警方還在釐清犯嫌之際，近一個月後，11月25日獲報，同一社區又有住戶遭竊，這次更誇張，歹徒竊走百達翡麗、愛彼、芝柏等名錶，以及Tiffany碎鑽項鍊耳環、各國貨幣，財損逾500萬元。

警方不敢大意，立刻組專案小組，經調閱監視器畫面，發現犯嫌是過去就曾抓過的住宅慣竊黃男（57歲），他先搭計程車以訪友為藉口成功潛入社區，再攀爬採光罩開窗戶入屋行竊，得手後，採徒步方式離去，還不忘設下斷點，躲避追緝。

黃男食髓知味，趁還沒落網時，於11月25日、31日再犯下兩起同社區住宅竊盜案，一戶遭竊鑽戒、手錶等飾品，財損約9萬元，另一戶遭竊舊版台幣、外幣、手錶、耳環等飾品，財損約90萬元。警方隨後獲報這兩起竊盜案，調查確認，該社區4件住宅竊盜案均是黃男犯下，蒐集事證聲請拘票、搜索票逮人。

警方本月1日下午5點多，在基隆市信義區街頭逮捕黃男，在他身上和轎車內，查獲各式外幣、舊版台幣、各式手錶、現金，以及犯案穿著衣物等贓證物。他警詢時稱高級名錶、鑽石項鍊都已經變賣，不知下落，態度多不配合，被依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署，警方建請羈押，只是，檢方訊後認為沒有逃亡之虞，諭令5萬元交保候傳。

新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝
新北市一名黃姓慣竊，日前闖入汐止某連棟透天厝社區，一個月內連偷4戶人家，偷走屋內高級手錶、鑽戒、外幣等物，得手價值超過600萬元，警方1日持拘票逮人，查扣部分贓物。記者翁至成／翻攝

竊盜 透天厝

延伸閱讀

社區治安工作有成 六股里代表萬金石評鑑

汐止許姓男子失能家陷困境 各界募款助度難關

不一樣的共餐 汐止惜食食材變身美味料理

台南新市公所辦防災訓練災害心理講座 提升社區應變能力

相關新聞

新北驚悚車禍！女騎士遭撞「倒頭栽」落地 二度追撞...車暴衝輾過她

新北市土城區今天早上發生驚悚車禍，李姓女子騎車行經明德路一段，要左轉仁愛路，後方一輛廂型車疑沒注意路況，直接狠狠撞上，李...

台中宮廟晚間大火延燒民宅 男屋主灼傷送醫急救

台中太平區66歲何姓男子今晚6時11分發現位於長龍路南國巷內自設的2樓鐵皮宮廟起火、竄出濃煙，並延燒到自宅，立即打119...

汐止重大竊案！百達翡麗名表、珠寶被偷價值600萬 賊只5萬交保

新北市汐止區忠三街某連棟透天厝社區，驚傳重大住宅竊盜案，黃姓男子是竊盜慣犯，一個月內潛入社區行竊，共有4戶遭殃，其中1戶...

鮮肉警遭高雄婦含淚熊抱 背後有滿滿洋蔥

高市鄭姓婦人騎身障機車前往車行修輪胎，半路故障，報警求助；三民二警分局民族派出所警員黃旻暄和李佩怡獲報到場，將鄭先載往機...

花蓮溪口民眾捕鰻苗失蹤 海巡搜救中

花蓮溪口岸際今晚有民眾捕撈鰻苗，不慎遭浪拍打落海，1人已救起送醫，仍有1人失蹤，失蹤者是51歲男性，身穿藍色青蛙裝與藍色...

影／桃園失聯移工逆向騎車被攔 問警「能回去工作嗎」

越南籍潘姓女移工今上午在桃園市桃園區逆向騎機車，遭景福派出所巡邏員警攔下，無法出示證件、也說不出身分資料，在員警不斷追問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。