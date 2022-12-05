影／桃園失聯移工逆向騎車被攔 問警「能回去工作嗎」

越南籍潘姓女移工今上午在桃園市桃園區逆向騎機車，遭景福派出所巡邏員警攔下，無法出示證件、也說不出身分資料，在員警不斷追問下，她才坦承自己失聯3年，還反問「可以回去工作嗎」，仍被警方依法移送移民署收容。

桃園警分局景福派出所巡佐黃建誌及警員游子宜今上午11時許巡邏時，在民權路上發現一名機車騎士逆向行駛，立即攔下盤查。

這名越南籍潘姓女子（46歲）向員警表示，因為自己正忙著在找工作，沒注意到路況，所以違規；員警請潘女出示證件，她先表示沒帶，被問及身分資料也說「記不得」；員警又問，機車是誰所有，她辯稱是是孫子「阿忠」的，但卻連他全名都講不出口，明顯有異，員警便不斷勸她吐實。