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國1死亡車禍…轎車猛力追撞大貨車 駕駛頭顱變形腦漿外溢

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

國道一號北上247.2公里大埤路段，今天下午1點25分發生死亡事故，58歲林男駕駛轎車，疑未注意車前狀況，追撞前方大貨車，撞擊力道猛烈，轎車車頭擠壓變形，林男頭顱變形腦漿外溢當場死亡，事故造成3車道封閉，只開放路肩可通行，車潮回堵逾3公里。

58歲林男轎車車頭嚴重變形，卡進大貨車後車斗下。圖／民眾提供
58歲林男轎車車頭嚴重變形，卡進大貨車後車斗下。圖／民眾提供

據了解，58歲林男駕駛轎車，疑未注意車前路況，猛力衝撞前方36歲黃男駕駛的大貨車，林男轎車車頭擠壓變形，死死卡在大貨車後車斗下，雲林縣、嘉義縣警消合力出動吊車、器材車等將轎車往後拖，再使用破壞器材將林男救出。

但因衝擊力道劇烈，轎車車頭嚴重擠壓變形，林男也在轎車中受到擠壓，頭顱變形、腦漿外溢，救出時已明顯死亡，救護車將林男送往大林慈濟醫院進行後續處理；黃男酒測值為零，林男酒測值則需待相驗時抽血檢測。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，用路人開車應集中精神並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全，避免造成嚴重傷亡。

58歲林男今下午駕駛轎車追撞大貨車，車頭嚴重擠壓當場死亡。圖／民眾提供
58歲林男今下午駕駛轎車追撞大貨車，車頭嚴重擠壓當場死亡。圖／民眾提供
國道一號247.2公里今下午發生一起死亡車禍，雲林縣、嘉義縣消防聯手助林男脫困。圖／民眾提供
國道一號247.2公里今下午發生一起死亡車禍，雲林縣、嘉義縣消防聯手助林男脫困。圖／民眾提供
國道一號247.2公里今發生一起死亡車禍，58歲林男駕駛轎車追撞大貨車當場死亡。圖／民眾提供
國道一號247.2公里今發生一起死亡車禍，58歲林男駕駛轎車追撞大貨車當場死亡。圖／民眾提供

國道 車禍

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