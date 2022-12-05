台北女子情緒不穩至九份失聯 警方協尋找到她

台北市一名女子疑情緒不穩定，跟家人說要到九份找昔日「學長」就外出。家人事後擔心出意外，到九份找人並報警求助。員警在城隍廟看到特徵相符女子，她得知警方通知媽媽過來會合，一時激動身體癱軟倒地，經安撫後隨媽媽返家，化解危機。

新北市瑞芳警分局今天表示，家住台北的女子昨天下午1點多前往九份派出所報案，表示她30多歲的女兒，近年精神狀況有時會不穩定。上午女兒說要到九份尋找以前的學長，然後就獨自出門。她因聯繫不上女兒，擔心出狀況，便來九份找女兒，並請警方協尋。

九份派出所和鄰近的猴硐派出所都調派員警協助找人，有員警在九份城隍廟發現一名女子與協尋對象體型、穿著特徵相符，詢問後確認後就是在找她，通知同仁載女子的媽媽前來會合。女子得知後情緒激動，一度昏厥，警方也聯絡救護車到場，後來女子經安撫，情緒轉為平靜，隨媽媽返家。