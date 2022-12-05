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1歲女嬰疑遭虐治療近1個月不治 檢將解剖釐清

中央社／ 台中5日電

台中市清水區蔡姓保母涉多次傷害1歲女嬰，女嬰上月被送醫發現顱內出血昏迷，檢方偵辦後聲押蔡女獲法院裁准，女嬰治療近1個月後死亡，檢方日前相驗遺體後，將解剖釐清死因。

台中地檢署今天透過文字稿表示，蔡姓保母於今年11月23日經檢察官指揮警方拘提並訊問後，認定涉犯重傷害等罪嫌重大，向法院聲請羈押，法院於11月24日裁定羈押。

檢方於12月2日經台中市政府警察局清水分局通報女嬰死亡，檢察官於當天立即前往相驗遺體，並擇期解剖以釐清死因。

台中市1歲女嬰在今年8月送托給領有合格證照的蔡姓保母照顧，11月8日，蔡女自行開車將女嬰送醫，經檢查發現女嬰顱內出血，經手術後昏迷。

女嬰家長11月18日在民代陪同下召開記者會指出，保母刪除關鍵監視影像，未能說明托育狀況，質疑女嬰遭施虐，全案檢警正調查釐清。

保母 台中市

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