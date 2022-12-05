新北刑警盜用帳號「查豆花妹個資」 小隊長氣炸提告
新北市三重警分局偵查隊1名年輕隊員，去年9月涉嫌多次盜用小隊長的帳號、密碼，使用公務電腦查詢藝人豆花妹及其他網紅個資，經督察組調查屬實，隊員記2小過，小隊長依督導不周連帶處分3支申誡，偵查隊長1支申誡，小隊長憤而提告妨害電腦使用罪，全案進入司法程序。
據了解，警政署發現三重警分局偵查隊某陳姓小隊長的帳號，經常查詢女藝人和網紅個資，由於次數太頻繁，通報警分局督察組調查，但小隊長否認，調閱監視器發現是李姓隊員所為。
年僅25歲李姓警員3年前支援偵查隊，他供稱去年9月發現小隊長將查詢系統的帳號密碼放在公務電腦前桌上，便盜用帳號，並坦承基於好奇，在辦公室使用公務電腦登入系統，查詢藝人豆花妹及多名網紅個資。
陳姓小隊長因督導不周被連帶懲處3支申誡，自行寫報告調任其他分局，事後並對李姓隊員提告妨害電腦使用罪，新北地檢署上月21日已開過偵查庭，全案進入司法程序。
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