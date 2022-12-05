基隆市新增4處科技執法上路 首日偵測456件違規

基隆市新增4處「科技執法」路口，市警局今天表示，12月1日啟用當天就偵測到456件違規，以不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示230件最多，違規迴轉59件次之，將檢視舉發影片確認違規事實後開單舉發。

基隆市原有3套科技執法設備，最早啟用地點是仁五路公車站牌區，2020年元旦開始執法，中正高架橋執法設備2020年2月1日啟用，仁二路與愛一路口今年開始執法。

12月1日啟用的科技執法設備分別設在中正路與信一路口、中正路與義一路口、水源路與源遠路口、八堵路127巷口（八堵火車站），偵測違規項目包括違規轉彎、違規迴轉、違規跨越雙白線、闖紅燈及機車行駛行人穿越道。

市警局交通警察隊今天說，這4處路口去年總計發生87件交通事故，造成61人受傷。科技執法設備啟用後，希望能減少違規，降低交通事故。

這4套科技執法設備1日啟用首日共偵測到456件違規，以中正路與信一路口312件最多，八堵火車站前73件居次，中正路與義一路口50件，水源路與源遠路21件。違規樣態以不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示最多，占半數

道路交通管理處罰條例規定，違規轉彎及迴轉、跨越雙白線、機車行駛行人穿越道，處600元以上，1800元以下罰鍰。不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處900元以上，1800元以下罰鍰。闖紅燈處1800元，以上5400元以下罰鍰。