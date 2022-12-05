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男子誤信廣告求職成詐團人頭 警方循線逮3人

中央社／ 彰化5日電

張姓男子誤信臉書廣告應徵工作，被詐騙集團當成人頭控制行動，沒收手機證件，被迫前往金融機構申辦金融卡，銀行行員察覺有異報警，彰化警方循線逮捕3人。

彰化縣警察局今天發布新聞指出，彰化縣警察局彰化分局民族路派出所11月26日接獲銀行行員來電，指有男子前往銀行申辦金融卡，且帳戶金流異常，員警獲報趕到現場，才發現張男被詐騙集團利用。

警方指出，張男根據臉書廣告訊息應徵工作，報到時卻被詐騙集團控制行動，帶到彰化縣和美鎮一間民宿監視囚禁，張男手機、證件、存摺及提款卡都被沒收，把張男當成人頭利用銀行帳戶吸金洗錢。

警方表示，張男被詐騙集團控制，前往銀行申辦金融卡，準備提領大筆現金，在銀行附近監視的詐騙集團成員看見員警到場，隨即開車逃逸，警方立即出動正在巡邏的員警進行圍捕，當天下午在彰化市金馬路逮捕詐騙集團孫姓男子等3名成員。

警方指出，孫男等人參與的詐騙集團，先將詐騙所得轉入張男銀行帳戶，再透過約定轉帳將錢轉出到國外，躲避查緝，初步清查發現，詐騙集團不法所得超過新台幣900萬元。

警方表示，孫男等3人訊後被依詐欺、妨害自由等罪移送彰化地檢署偵辦，另持續追查集團金流及上游共犯成員到案。

詐騙集團 警察

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