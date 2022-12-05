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國小旁驚見棺材、血字布條學童嚇壞 65歲男子遭罰

聯合報／ 記者張睿廷林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昌平國小旁一處店面近期竟出現一個大棺材及血字白布，令周邊居民及上學孩童都相當害怕。據了解，這些物品是名65歲蘇姓男子所有，他之前因未申請核准，擅自裝修室內遭罰14萬，才憤而行事，警方獲報後，將請蘇男到案說明，若屬實，將依社會秩序維護法開罰。

地方人士指出，蘇姓男子本想將此處租下來當作倉庫使用，在該處地下室裝修木作格間，不過因為沒有申請核准，今年分別遭罰6萬元、8萬元罰緩。

蘇男疑似對此相當不滿，懷疑是周邊鄰居檢舉，和社區民眾發生多次衝突，最後決定買來一副棺材，同時掛上白布，表達自身不滿。並在白紙紅字寫著「地下一樓租給全聯、禮儀用品公司，依社區決定守衛室放2本本子，社區住戶在寫上姓氏及住戶樓棟別，別不寫名字。」

新北市工務局表示，該處為地下1樓之前涉及「未經核准擅自室內裝修」，於今年9月1日及11月3日分別罰了蘇男6萬元及8萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續完竣。

據悉，蘇男在得知有媒體披露事件後，對此相當不滿，一怒之下，便將棺材直接踢落地下室，表達憤怒之意。

新北市新莊警分局接獲民眾報案後表示，全案已違反社維法第68條「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」。現在已請請蘇男到案說明，若屬實，將依法對其開罰。

新北市新莊區昌平國小旁一處店面近期竟出現一個大棺材及血字白布，令周邊居民及上學孩童都相當害怕。圖／民眾提供
新北市新莊區昌平國小旁一處店面近期竟出現一個大棺材及血字白布，令周邊居民及上學孩童都相當害怕。圖／民眾提供
蘇姓男子得知事件被媒體披露後，一怒之下將棺材踢落至地下室，新莊分局已傳喚蘇男到案說明，可能會依社維法開罰。圖／民眾提供
蘇姓男子得知事件被媒體披露後，一怒之下將棺材踢落至地下室，新莊分局已傳喚蘇男到案說明，可能會依社維法開罰。圖／民眾提供

棺材

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