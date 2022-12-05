國中女提分手被外流私密片 4少年散布警法辦

桃園市一名國中女學生與同齡男友提分手，遭對方外流私密影片，今年1月告訴父親後曝光，但少女父親質疑警方受理後未積極查扣男方手機，也未查訪相關人涉吃案；對此桃園警分局回應，調查期間涉案人已將檔案刪除並重置手機，經搜索並未發現影像，涉案4少年7、8月間均已依少年事件處理法送桃園地院少年法庭偵辦。

女童父親投書媒體控，就讀國中的女兒與未成年男友分手，對方卻散布兩人性愛影片，報案後經學校教官口中得知，恐還有其他少女受害，但警方態度消極，未查扣男方手機，也未查訪可能受害人，質疑是變相吃案。

對此，受理報案的桃園分局回應，警方今年1月20日依規定受理後便積極偵查，開立案件證明單及通報，並將涉案人及關係人等通知到案說明以釐清狀況，期間審視涉案人手機內影像，發現手機已重置、影像均已銷毀，承辦員警也逐一詢問有接收檔案者，也未發現。