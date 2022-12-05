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國中女提分手被外流私密片 4少年散布警法辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名國中女學生與同齡男友提分手，遭對方外流私密影片，今年1月告訴父親後曝光，但少女父親質疑警方受理後未積極查扣男方手機，也未查訪相關人涉吃案；對此桃園警分局回應，調查期間涉案人已將檔案刪除並重置手機，經搜索並未發現影像，涉案4少年7、8月間均已依少年事件處理法送桃園地院少年法庭偵辦。

女童父親投書媒體控，就讀國中的女兒與未成年男友分手，對方卻散布兩人性愛影片，報案後經學校教官口中得知，恐還有其他少女受害，但警方態度消極，未查扣男方手機，也未查訪可能受害人，質疑是變相吃案。

對此，受理報案的桃園分局回應，警方今年1月20日依規定受理後便積極偵查，開立案件證明單及通報，並將涉案人及關係人等通知到案說明以釐清狀況，期間審視涉案人手機內影像，發現手機已重置、影像均已銷毀，承辦員警也逐一詢問有接收檔案者，也未發現。

警方備齊證據，2月28日請票搜索被害人前男友住處，針對其家電腦、手機調查，未發現相關影像，3月發文各高中職詢問是否還有其他人受害，並待案發校方內部性平會調查於6月13日完畢，確認都沒接獲其他受害通報，今年7、8月間才陸續將涉外流影片的4少年送桃園地院少年法庭偵辦；警方嚴正聲明，絕對沒有吃案問題。

桃園一名國中少女被同齡前男友外流私密影片，女童父親控警方吃案，但警方表示，涉案4少年已送桃園地院少年法庭偵辦，否認吃案。記者楊湛華／攝影
桃園一名國中少女被同齡前男友外流私密影片，女童父親控警方吃案，但警方表示，涉案4少年已送桃園地院少年法庭偵辦，否認吃案。記者楊湛華／攝影

桃園 分手 未成年

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