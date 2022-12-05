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銅鑼火災3姊弟罹難 大孫女乖巧貼心 阿婆哭紅眼
苗栗縣銅鑼鄉永樂路透天樓房日前火災，3名小姊弟妹罹難，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天慰問，70多歲阿婆哭紅了眼，念茲在茲大孫女貼心，生前經常問她中餐吃了沒？幫她蓋棉被，聞者都不捨。
銅鑼鄉永樂路透天樓房12月3日中午火災，3名分別就讀國中、小學的孫子女疑吸入濃煙致死，徐耀昌、鍾東錦、銅鑼鄉民代表會主席劉樹生、副主席陳祁，及縣府消防局長匡夢麟、社會處長楊文志、教育處長葉芯慧等人，今天至靈前上香致哀，致贈慰問金。
銅鑼國小校長謝美桃指出，就讀國小5年級、3年級的兄妹，生前平日在校內時常熱心幫助、照顧天使班的學生，去年、今年分別獲選愛心學生，還接受徐縣長頒獎表揚，都乖巧懂事。
阿婆現場哭紅了眼，表示大孫女平日由她送上校車，知道她做外燴，中午常忙到沒有吃，放學回來還會問她有沒有吃中飯，晚上睡覺還會幫她蓋棉被，這麼貼心，沒想到這樣走了。
在場人士聽到動容也不捨，要阿婆節哀，徐耀昌指示縣府相關局處，協助家屬申請急難救助等災害救助補助，並協助申請學生保險理賠等，以減輕家中經濟負擔。
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