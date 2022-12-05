南投偵查小隊長酒後性騷女警 遭拔官降調制服警

南投縣傳有多名警官應警友站顧問之邀赴台中宴飲，並前往其豪宅續攤，其中一名陳姓偵查小隊長酒後疑騷擾女性偵查佐，事情被爆出後，縣警局介入調查，陳員小隊長行為不妥遭記過調職，是否涉不當飲宴持續調查釐清有無違反相關規定。

有爆料指出，多名南投、台中警官在10月中下旬應邀至台中市一處私人招待所餐敘飲酒，宴飲結束後，由一名沒喝酒的女偵查佐協助載送喝醉的警官回南投，而因酒過三巡，一名陳姓偵查小隊長因有醉意，竟出言並動手騷擾該名女偵查佐。

據傳，該名小隊長在車內疑騷擾女偵查佐，甚至爆出返回南投宿舍後仍不罷休，女偵查佐為此躲回房間並反鎖房門，小隊長見狀還敲門吆喝要她開門，有同事知悉該狀況後將小隊長帶開才落幕，但誇張行徑讓女警及其家人不滿，要求懲處。

對此，南投縣警局表示，經查，陳姓小隊長酒後失態，言行失當騷擾女警，記一大過，降調制服警員並改派其他分局；而其所屬的偵查隊隊長、分局長對屬員涉不當騷擾事件，且未能妥適處置，危機處理失當，分別記過二次、申誡二次。

有關女警遭騷擾部分，縣警局強調，已依兩性平權程序做好保護當事人措施，並依規定立案、通報、諮商等協助。至於，多名警官至台中市赴宴，是否涉不當宴飲，該案則已由內政部警政署介入調查中，相關細節目前無法回應。

針對多名警官赴私人招待所飲宴一事，知情人士透露，當天設宴的警友站顧問無黑道背景，就是一般餐飲業者，當晚邀多名警官前往台中一家餐廳餐敘，因預期會喝酒，由李姓女偵查佐駕車應邀前往，餐後顧問邀眾人參觀豪宅，席間又喝酒，未料，餐敘後卻爆出小隊長疑酒後騷擾女性同仁。

該名小隊長的同事私下透露，該名小隊長平時動作大又愛開玩笑，但不至於到騷擾程度，因此讓人有些難相信，很可能喝酒誤事，玩笑開過頭，不尊重女性同仁，真的是貪杯害了自己。

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