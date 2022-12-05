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不畏低溫埋伏新竹水田林道 保七逮山老鼠查扣47公斤肖楠木

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警政署保安警察第七總隊第五大隊本月1日接獲林務局新竹林區管理處通報，當天下午5點派員前往新竹水田林道查緝山老鼠，在冷風中埋伏，直到深夜11點當場人贓俱獲，逮捕1名山老鼠。

警方指出，當時兩名山老鼠騎機車雙載，車前腳踏板載運竊盜肖楠木塊，被載的楊姓嫌犯被當場壓制在地，另名綽號阿忠的犯嫌，趁夜黑逃逸無蹤，警方正全力循線追緝中。

初步調查綽號阿忠的男子夥同楊嫌，騎乘機車進入新竹縣尖石鄉水田林道竹東事業區140林班地內竊取重達47公斤的肖楠木，分別裝在麻布袋及黑色塑膠袋中，塞滿機車前置物踏板。

埋伏員警攔查起獲珍貴肖楠木16塊及殘材1包，並查扣手鋸、頭燈、鍊條等犯罪工具，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

保七總隊第五大隊執行「滅鼠專案」持續與新竹林區管理處加強查緝山林盜伐，依據森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科100萬以上2千萬以下罰金。

民眾若有發現破壞山林之情資，請逕向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930(救山林專線)反映。

警方現場查扣裝在麻布袋及黑色塑膠袋中的珍貴肖楠木16塊及殘材1包，並查扣手鋸、頭燈、鍊條等犯罪工具。圖／警方提供
警方現場查扣裝在麻布袋及黑色塑膠袋中的珍貴肖楠木16塊及殘材1包，並查扣手鋸、頭燈、鍊條等犯罪工具。圖／警方提供
楊姓嫌犯被當場壓制在地，另名騎車綽號阿忠的犯嫌，趁夜黑逃匿無蹤，警方正全力循線追緝中。圖／警方提供
楊姓嫌犯被當場壓制在地，另名騎車綽號阿忠的犯嫌，趁夜黑逃匿無蹤，警方正全力循線追緝中。圖／警方提供

山老鼠 新竹 竊盜

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