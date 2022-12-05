快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

影／騎士晴天自摔有原因？ 警查貨車漏油釀禍民寫卡致謝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓外送員在上月初騎機車行經東區時滑倒自摔，警方發現路面有油漬，經調閱監視器後，查出漏油釀禍的貨車司機到案說明，雙方事後和解，林也親筆寫上卡片，向承辦警員陳慶同致謝，卡片寫到「致上12萬分謝意」。

經查，林姓外送員（32歲）在今年8月5日下午5時許，騎機車沿東區進德北路，左轉力行路時突然打滑摔車，不只機車受損，右手也骨折。

第三警分局交通分隊警員陳慶同獲報到場，發現路面有一大灘油漬與機車行駛路徑重疊，經與林男確認，研判油漬就是肇因。

警方擔心油漬會隨時間消失，影響真相還原，導致民眾權益受損，旋即前往事故位置，再次查訪周邊相關的人、事、物，調閱路口監視器詳加比對。

警員透過監視器發現，油漬是從一部貨車後車斗滲漏路面，約莫3分鐘後，即造成行經該處的林姓外送員摔車。

警員通知陳姓貨車司機（22歲）到案說明，製作筆錄，陳男表示，對貨斗裝載貨物有漏油一事不知情，對於造成騎士摔車，也十分抱歉。

第三警分局交通分隊表示，經陳員的細心查證，還原真相，此起漏油導致的摔車案件，雙方當事人在上月底完成和解，林男也寫上親筆卡片，向陳員表達謝意。

卡片寫到，「向您致上12萬分謝意，因為您的細心、用心、熱心與專業，讓我的意外事故有了希望，得以圓滿解決，希望小小的卡片，能夠傳達滿滿的敬意與感動，幸好有您」。

第三警分局交通分隊長吳念蓉說，民眾的鼓勵是警察同仁堅守崗位的最大動力，感謝民眾不吝給予肯定，另外也提醒民眾，裝載貨物行駛前，請務必檢查貨物是否確實固定，避免貨物或其他物品有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，以維護用路人安全，避免發生意外。

台中市林姓外送員在8月初行經東區時因油漬摔車受傷，警方根據監視器，查出漏油的貨車，順利讓雙方和解。圖／第三警分局提供
台中市林姓外送員在8月初行經東區時因油漬摔車受傷，警方根據監視器，查出漏油的貨車，順利讓雙方和解。圖／第三警分局提供
台中市林姓外送員在8月初行經東區時因油漬摔車受傷，警方根據監視器，查出漏油的貨車，順利讓雙方和解。圖／第三警分局提供
台中市林姓外送員在8月初行經東區時因油漬摔車受傷，警方根據監視器，查出漏油的貨車，順利讓雙方和解。圖／第三警分局提供
台中市林姓外送員在8月初行經東區時因油漬摔車受傷，警方根據監視器，查出漏油的貨車，順利讓雙方和解，林也寫上卡片致謝。圖／第三警分局提供
台中市林姓外送員在8月初行經東區時因油漬摔車受傷，警方根據監視器，查出漏油的貨車，順利讓雙方和解，林也寫上卡片致謝。圖／第三警分局提供

外送員 漏油 監視器

延伸閱讀

高雄港過港隧道1貨櫃車衝出路面 貨櫃分離倒在邊坡

影／送餐順手偷客人訂銷魂麵 新北外送員辯：我肚子餓了

外送員取單意外獲得一杯飲料 真相曝光感動眾人「有洋蔥」

外送員騷擾害她提心吊膽 舉報平台卻被冷回「自己找警察」

相關新聞

國道休息區男嫌碗沒蓋罵哭女店員 網：有錢人何必為難工讀生

國道三號清水服務區昨天假日人潮多，一名男子帶家人在服務區內超商買關東煮，因大碗沒蓋子而罵哭女店員，後方排隊者看不慣PO網...

男求職被拘禁彰化縣民宿6天 警民救援並阻詐900萬

張姓男子誤信詐騙集團在臉書的廣告訊息，上月16日應徵工作，即被控制行動，押到彰化縣和美鎮一處民宿監視囚禁，沒收手機、證件...

獨／高雄退休女警遭假投資詐千萬 錢沒了回老東家報案

高市假投資詐騙案發生率比去年同期攀升4.97%，連退休女警也受騙！據了解受害女警投資虛擬泰達幣，初期匯款百萬，因嘗到獲利...

高雄行車糾紛 7車包圍砸車押人 警掏槍逮2嫌救出被害人

高雄治安今凌晨治安不平靜！陳姓男子駕車搭載蔡姓女子，行經前鎮區翠亨北路，疑和駕車顏姓男子發生行車糾紛，遭顏等7車攔車包圍...

霸王餐慣犯婦人白吃2907元港式飲茶 還指名不吃這個

60歲楊姓婦人四處在大台北餐廳吃霸王餐，日前才遭法院判刑，又有一間知名港式飲茶業者「吉星」，控告她今年7月16日在店內白...

不畏低溫埋伏新竹水田林道 保七逮山老鼠查扣47公斤肖楠木

警政署保安警察第七總隊第五大隊本月1日接獲林務局新竹林區管理處通報，當天下午5點派員前往新竹水田林道查緝山老鼠，在冷風中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。