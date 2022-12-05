影／騎士晴天自摔有原因？ 警查貨車漏油釀禍民寫卡致謝
台中市林姓外送員在上月初騎機車行經東區時滑倒自摔，警方發現路面有油漬，經調閱監視器後，查出漏油釀禍的貨車司機到案說明，雙方事後和解，林也親筆寫上卡片，向承辦警員陳慶同致謝，卡片寫到「致上12萬分謝意」。
經查，林姓外送員（32歲）在今年8月5日下午5時許，騎機車沿東區進德北路，左轉力行路時突然打滑摔車，不只機車受損，右手也骨折。
第三警分局交通分隊警員陳慶同獲報到場，發現路面有一大灘油漬與機車行駛路徑重疊，經與林男確認，研判油漬就是肇因。
警方擔心油漬會隨時間消失，影響真相還原，導致民眾權益受損，旋即前往事故位置，再次查訪周邊相關的人、事、物，調閱路口監視器詳加比對。
警員透過監視器發現，油漬是從一部貨車後車斗滲漏路面，約莫3分鐘後，即造成行經該處的林姓外送員摔車。
警員通知陳姓貨車司機（22歲）到案說明，製作筆錄，陳男表示，對貨斗裝載貨物有漏油一事不知情，對於造成騎士摔車，也十分抱歉。
第三警分局交通分隊表示，經陳員的細心查證，還原真相，此起漏油導致的摔車案件，雙方當事人在上月底完成和解，林男也寫上親筆卡片，向陳員表達謝意。
卡片寫到，「向您致上12萬分謝意，因為您的細心、用心、熱心與專業，讓我的意外事故有了希望，得以圓滿解決，希望小小的卡片，能夠傳達滿滿的敬意與感動，幸好有您」。
第三警分局交通分隊長吳念蓉說，民眾的鼓勵是警察同仁堅守崗位的最大動力，感謝民眾不吝給予肯定，另外也提醒民眾，裝載貨物行駛前，請務必檢查貨物是否確實固定，避免貨物或其他物品有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，以維護用路人安全，避免發生意外。
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