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男賣虛擬幣4分鐘遇假車禍 遭舞槍噴辣椒水劫走582萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區2日發生假車禍真搶劫案，兩名男子交易10萬餘顆虛擬泰達幣後搭計程車，不到4分鐘就遭共享汽車撞上，3歹徒趁計程車司機查看時，下車分持槍、辣椒水恫嚇或攻擊，奪走2乘客腳邊共582萬元現金，警方目前已逮2涉案男子，全案依強盜罪嫌送辦，並向上追溯另2嫌犯。

邱姓男子投訴媒體指出，2日傍晚他與余姓友人透過網路販售虛擬貨幣「泰達幣」，先後約2組客人在桃園高鐵站、蘆竹街一家超商面交，經交易得手112萬元及470萬元現鈔，再叫計程車自超商離開，兩袋現金放腳邊，但行車不到4分鐘，5時23分於富昌街、南青路口停等紅綠燈時車尾被撞，司機下車查看。

邱男控，後方共享汽車的男子下車後，拿槍恫喝司機，令他嚇得躲在一旁，另2名持刀男子則從兩側打開後座車門，以辣椒水攻擊自己和朋友，搶走2袋現金後逃逸，事後兩人已到派出所報案。

警方當天受理後，調閱監視器並過濾相關涉案人，昨已循線逮2涉案男子到案，詢後依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另還有2名嫌犯警方正全力追緝中。

另邱男到派出所製作完成筆錄後，報案三聯單案類項目勾選搶奪而非強盜，被搶金額也沒敘明，要求更正被拒，質疑警方吃案；對此蘆竹警方澄清，均依規定開立警政署2021年3月10日正式採用的新式「受（處）理案件證明單」，目前已組成專案小組全力追緝中，其中2嫌也已依強盜送辦。

桃園蘆竹2日發生假車禍真搶劫案，團伙持槍、辣椒水，刀械劫走582萬元，其中2人已落網，被依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者楊湛華／攝影
桃園蘆竹2日發生假車禍真搶劫案，團伙持槍、辣椒水，刀械劫走582萬元，其中2人已落網，被依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者楊湛華／攝影

桃園 計程車 共享汽車

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