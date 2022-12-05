影／轎車衝撞加油站轟然巨響 幸好卡花圃未再往裡面衝

宜蘭羅東鎮市區昨晚發生轎車自撞加油站車禍，所幸車子撞到花圃就停止，未再往加油裡面撞進去；附近民眾聽到巨大撞擊聲，嚇到紛紛跑出門看，有人說「以為中共飛彈打過來」。

事發後，有人把白車衝撞加油站的肇事照片貼在臉書社群，加油站旁附設洗車場，這麼一撞不但花圃及圍牆受損，連標誌桿也倒了。不少網友在貼文底下留言，「到底是有多想洗車」、「醫院就在旁邊，萬幸」、「疑似疲勞駕駛啦」。