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影／轎車衝撞加油站轟然巨響 幸好卡花圃未再往裡面衝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮市區昨晚發生轎車自撞加油站車禍，所幸車子撞到花圃就停止，未再往加油裡面撞進去；附近民眾聽到巨大撞擊聲，嚇到紛紛跑出門看，有人說「以為中共飛彈打過來」。

事發後，有人把白車衝撞加油站的肇事照片貼在臉書社群，加油站旁附設洗車場，這麼一撞不但花圃及圍牆受損，連標誌桿也倒了。不少網友在貼文底下留言，「到底是有多想洗車」、「醫院就在旁邊，萬幸」、「疑似疲勞駕駛啦」。

羅東警分局交通分隊隊簡志峯表示，車禍發生在昨天晚上6點44分，陳姓男子駕駛自小客車沿著站前南路往興東南路的方向直行，自撞加油站旁的花圃，酒測值零，因為車內安全氣囊爆開，造成陳男臉部受傷，車內母子乘客沒有受傷，肇事原因正由警方釐清中。

一輛白色轎車衝撞羅東市區的加油站，發出轟然巨響，幸好卡在花圃未再往裡面衝進去。圖／警方提供
一輛白色轎車衝撞羅東市區的加油站，發出轟然巨響，幸好卡在花圃未再往裡面衝進去。圖／警方提供
一輛白色轎車衝撞羅東市區的加油站，發出轟然巨響，幸好卡在花圃未再往裡面衝進去。圖／警方提供
一輛白色轎車衝撞羅東市區的加油站，發出轟然巨響，幸好卡在花圃未再往裡面衝進去。圖／警方提供

加油站 羅東 車禍

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