飼養保育類豬鼻龜死亡沒報備 新北動保處裁罰1萬元

保育類野生動物品種多，民眾多對野保法規定認知不明，一不小心就會誤觸法網。新北動保處查核保育類動物，截至11月20日計查核101件，其中有2件違規情事，包括登記飼養保育類動物，動物逃逸及飼養保育類動物死亡，動保處分別依法裁罰2萬及1萬元。

新北動保處指出，野保法明定，保育類野生動物不得騷擾、虐待、買賣、陳列、展示、繁殖、持有及輸出入等，動保處依照野保法查核保育類野生動物飼養登記，凡於公告前持有保育類野生動物須向動保處登記，持有登記卡，方得飼養，且飼主應善盡飼主義務，若保育類野生動物逸失，應通報動保處協助圍捕；若保育類野生動物死亡，應請獸醫師解剖後出具解剖書，詳列死亡原因，並在死亡內30日起送交動保處。

三重區孫姓巿民飼養保育類動物三線潮龜、巨型側頸龜各1隻。動保處日前查核，飼養人表示，三線潮龜及巨型側頸龜已脫逃許久，由於未依野保法規定，自行或報請當地主管機關協助圍捕，違法事實明確，動保處依違反野保法第37條、第51條第8款規定裁罰各1萬；另外，三重區陳姓巿民飼養1隻豬鼻龜，死亡時未依規於30日期限內，請獸醫師解剖開立死亡證明書送交動保處備查，動保處依違反野保法第38條及第51條第9款規定裁罰1萬。

動保處呼籲，保育野生動物為尊重愛護大自然的表現，共同推動保育野生動物的行動，飼養或持有保育類野生動物及其產製品，應依規定辦理登記，且不得隨意釋放，以維護自然生態。如有需要可至動保處官網，下載「新北市保育類野生動物產製品登記異動申請表」。