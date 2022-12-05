影／防一氧化碳中毒 嘉縣消防局推出逗趣自製宣導片

為防範燃氣熱水器造成一氧化碳中毒憾事，嘉義縣消防局今天在第二大隊新港分隊由隊員們自編自導自演「可不可以窗戶開一點點就好」宣導影片，提醒民眾防範一氧化碳中毒。

冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良，造成瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳中毒案件頻傳。

根據消防署統計，使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，去年已釀5死、116傷，約8成是因「屋外式熱水器」安裝在通風不良處所導致。

消防署訂每年12月至隔年2月為「一氧化碳預防季」，提醒民眾應加強注意防範。消防局長呂清海表示，盼藉由宣導劇吸睛影片及動漫卡牌，增加民眾對防範一氧化碳中毒有更深刻的認知，進而降低中毒發生率。

一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，因其無色、無味的特性而遭忽視，民眾會渾然不知已置身於危險環境中。