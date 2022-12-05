快訊

大家都想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安要注意「這一點」

陳時中性騷擾爭議 她指問題不在個人而是「這個」

台灣和南韓怎麼越差越大？ 網掀兩派熱議：早就不是競爭關係

高雄男車禍受傷 警查出通緝上銬送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

27歲賴姓男子騎機車行經高市鳳山區青年路，和一輛轎車擦撞，人車倒地手腳擦挫傷，警方獲報到場處理，以電腦查詢身分時，發現賴是洗錢防制法通緝犯，上銬送醫，在治療後解送歸案。

鳳山警分局忠孝派出所警方，2日下午2時許，接獲青年路有交通事故，巡邏警網巡佐李光華、警員王界貿到場處理。警方發現賴姓機車騎士倒地，手腳流血受傷，洪姓女駕駛不知所措站在轎車旁，轎車右側遭撞凹陷，隨即通報119。

警方等待救護人員替賴檢傷過程，以警用電腦查詢雙方身分，結果警用電腦跳出，受傷的賴姓男子是橋頭地檢署11月3日發布的洗錢防制法通緝犯。

警方告知賴男通緝身分，賴驚訝表示「通緝喔？」賴聲稱不知自己被通緝，可能是未收受到法院的司法文書。警方為防賴男逃跑，在他坐上救護車送醫前，將他銬在救護車椅子上，並戒護他送醫。

警方戒護賴男到醫院急診室，進行檢傷治療後，將他上銬帶返所，隨後解送橋頭地檢歸案。

高市賴姓男子騎機車在鳳山區青年路和轎車擦撞，倒地受傷，警方到場處理，在他送上救護車時，查出他是通緝犯，直接上銬戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高市賴姓男子騎機車在鳳山區青年路和轎車擦撞，倒地受傷，警方到場處理，在他送上救護車時，查出他是通緝犯，直接上銬戒護送醫。記者石秀華／翻攝
高市賴姓男子騎機車和轎車擦撞，倒地受傷，警方到場處理，在他送上救護車時，查出他是通緝犯，直接上銬戒護送醫，圖為賴男在醫院上銬等候警方帶返所。記者石秀華／翻攝
高市賴姓男子騎機車和轎車擦撞，倒地受傷，警方到場處理，在他送上救護車時，查出他是通緝犯，直接上銬戒護送醫，圖為賴男在醫院上銬等候警方帶返所。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出車禍受傷的賴姓男子是通緝犯，在救護車上將他上銬，戒護送醫。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查出車禍受傷的賴姓男子是通緝犯，在救護車上將他上銬，戒護送醫。記者石秀華／翻攝

通緝 救護車 青年

延伸閱讀

一張假公文...高雄老婦人遇詐 存款、股票一夕化烏有

大港老味地圖攻略 讓你吃遍百家高雄50年老店

高雄橋頭平房傳火警 62歲婦人疑嗆傷送醫

180秒焰火！高雄跨年回歸夢時代「260度雙面舞台精采加倍」

相關新聞

國道休息區男嫌碗沒蓋罵哭女店員 網：有錢人何必為難工讀生

國道三號清水服務區昨天假日人潮多，一名男子帶家人在服務區內超商買關東煮，因大碗沒蓋子而罵哭女店員，後方排隊者看不慣PO網...

男求職被拘禁彰化縣民宿6天 警民救援並阻詐900萬

張姓男子誤信詐騙集團在臉書的廣告訊息，上月16日應徵工作，即被控制行動，押到彰化縣和美鎮一處民宿監視囚禁，沒收手機、證件...

獨／高雄退休女警遭假投資詐千萬 錢沒了回老東家報案

高市假投資詐騙案發生率比去年同期攀升4.97%，連退休女警也受騙！據了解受害女警投資虛擬泰達幣，初期匯款百萬，因嘗到獲利...

高雄行車糾紛 7車包圍砸車押人 警掏槍逮2嫌救出被害人

高雄治安今凌晨治安不平靜！陳姓男子駕車搭載蔡姓女子，行經前鎮區翠亨北路，疑和駕車顏姓男子發生行車糾紛，遭顏等7車攔車包圍...

高雄男車禍受傷 警查出通緝上銬送醫

27歲賴姓男子騎機車行經高市鳳山區青年路，和一輛轎車擦撞，人車倒地手腳擦挫傷，警方獲報到場處理，以電腦查詢身分時，發現賴...

大學生周日返校途中機車拋錨 后里警熱心協助找車行

一名男大學生昨天騎機車返校途中，在台中市后里區機車故障，他人生地不熟，緩慢牽著機車走，昨天周日多數機車行休息，他不知到何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。