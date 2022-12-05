高雄男車禍受傷 警查出通緝上銬送醫

27歲賴姓男子騎機車行經高市鳳山區青年路，和一輛轎車擦撞，人車倒地手腳擦挫傷，警方獲報到場處理，以電腦查詢身分時，發現賴是洗錢防制法通緝犯，上銬送醫，在治療後解送歸案。

鳳山警分局忠孝派出所警方，2日下午2時許，接獲青年路有交通事故，巡邏警網巡佐李光華、警員王界貿到場處理。警方發現賴姓機車騎士倒地，手腳流血受傷，洪姓女駕駛不知所措站在轎車旁，轎車右側遭撞凹陷，隨即通報119。

警方等待救護人員替賴檢傷過程，以警用電腦查詢雙方身分，結果警用電腦跳出，受傷的賴姓男子是橋頭地檢署11月3日發布的洗錢防制法通緝犯。

警方告知賴男通緝身分，賴驚訝表示「通緝喔？」賴聲稱不知自己被通緝，可能是未收受到法院的司法文書。警方為防賴男逃跑，在他坐上救護車送醫前，將他銬在救護車椅子上，並戒護他送醫。