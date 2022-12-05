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大學生周日返校途中機車拋錨 后里警熱心協助找車行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男大學生昨天騎機車返校途中，在台中市后里區機車故障，他人生地不熟，緩慢牽著機車走，昨天周日多數機車行休息，他不知到何處修車，后里員警執行測照勤務時看到，主動關心並協助找機車行業者載走機車維修。

台中市警局大甲分局后里分駐所警員高浩鈞，昨天在后神路新廣大橋北端執行測照勤務時，看到遠處有一名男子吃力地牽著機車在北上車道緩慢走，當時正逢下班時段，路過車輛多，警員擔心男子安危，上前關懷，18歲林姓大學生說，他的機車騎經該路段時，不明原因突然無法行駛。

警員請他先將機車移置路邊，並電洽轄內機車行業者，到場將故障車輛做後續移置維修，協助大學生脫困，大學生感謝說，他騎車途中，機車失去動力無法再騎，只能以手牽車方式，他不知何處有機車行，準備沿路尋找機車行維修，還好員警經過協助幫忙。

警員高浩鈞表示，該路段屬上坡路，離最近的市區仍有數公里之遠，又逢假日許多機車行沒營業，經過大學生同意後，聯繫車行載運機車至機車行維修，大學生很感謝警員熱心協助。

大甲警分局呼籲，民眾若有長途行車之需求時，應提前做好車輛整備避免行車途中遭遇突發狀況，若遇緊急狀況，可撥打110或119外，也可撥打112緊急救難電話求救。

一名男大學生昨天騎車返校途中，在台中后里區后神路車故障， 員警熱心協助他脫困。圖／警方提供
一名男大學生昨天騎車返校途中，在台中后里區后神路車故障， 員警熱心協助他脫困。圖／警方提供
一名男大學生昨天騎車返校途中，在台中后里區后神路車故障， 員警熱心協助他脫困。圖／警方提供
一名男大學生昨天騎車返校途中，在台中后里區后神路車故障， 員警熱心協助他脫困。圖／警方提供

大學生 后里 台中市

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