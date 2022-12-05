新莊警方鳴12槍制止宮廟違規遶境燃放鞭炮
新莊有宮廟昨晚未經申請進行遶境及燃放鞭炮，員警制止時遭人推擠，於是對空鳴槍12發並呼叫快打警力支援，當場逮捕推擠員警的兩名陣頭成員，依妨害公務罪嫌送辦。
新莊分局發布訊息指出，新莊區玉鳳宮晚間8時許未經申請核准，擅自於新知一路與福慧路口聚集逾百人進行遶境活動，兩名員警見有陣頭聚集及施放鞭炮妨害安寧情事，於是上前制止。
由於現場經員警口頭制止不從，甚至有陣頭成員28歲蔡姓男子及25歲謝姓男子推擠員警，為控制場面，陳姓警員對空鳴槍9發、柯姓警員對空鳴槍3發，同時呼叫打快警力支援。
警方通報30名員警到場增援，經噴灑防護型噴霧器後，才驅散現場陣頭成員。新莊分局長林温柔還率員到場指揮調度，警方當場將蔡、謝2人逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。
林温柔表示，為約制玉鳳宮人員，防止陣頭成員群聚滋事，警方預置足夠警力在頭前派出所及玉鳳宮前待命。他強調，公權力不容挑戰，絕不容許任何人趁廟會活動擾亂社會秩序，對於任何的不法行為，當場會以現行犯逮捕，以保護民眾安全。
新莊分局表示，宮廟未申准遶境，將依社會秩序維護法裁罰，違規施放煙火炮竹部分，移請消防局裁處。
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