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男子北上出差後忘記機車停那 南警15分鐘迅速找回
台南市蔡姓男子約1個多月前北上出差，將機車停在北區成功路上後搭計車程到台南高鐵站搭車，昨天回程時忘記停在哪個位置，誤以為機車失竊，向台南市警二分局海安派出所報案。巡佐楊元林、警員吳憲諭陪蔡在成功路周遭找了15分鐘，順利找到蔡的愛車。
27歲的蔡男向警方表示，他家住在中西區，因為工作需北上出差處理公司的業務，約10月底將機車放在成功路附近，昨天中午12點多才回到台南，苦尋1個小時找不到愛車，深怕被偷走。
海安所巡佐楊元林、警員吳憲諭安撫蔡的情緒，昨天適逢假日，成功路機車停車格都停滿機車。員警確認機車未被拖吊後，便依據蔡機車的車牌號碼，調閱路口監視器畫面，陪同蔡在周遭尋找，花費近15分鐘，最後在北區成功路22巷內找到蔡的愛車。蔡見到愛車，大大地鬆了一口氣，開心地騎車回家。
台南市警二分局表示，民眾外出時，如車輛停放在不熟悉路段或大型停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，可記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以防止類似情形發生。
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