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基隆拖吊車、曳引車過彎相撞 1司機受困駕駛座

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市廖姓男子駕駛拖吊車，與汪姓男子駕駛未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞。廖男因拖吊車頭凹陷，受困駕駛座，消防人員救出後送醫，無生命危險。車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點多接獲報案，千祥橋附近百福加油站旁的路口發生車禍，隨即調派人車前往救護。

消防人員趕到現場時，看到從千祥橋左轉百福社區方向的高速公路特約拖救車，與對向右轉千橋祥的曳引車頭發生碰撞。

拖吊車的左前車頭與曳引車頭的左側撞擊後，車頭凹陷。廖姓男子因雙腳被卡在方向盤下方，無法脫困，意識清楚。消防人員救出後，發現雙腳擦撞傷，送醫後無生命危險。

曳引車汪姓司機說，他開車行經事故地點時，看到對向拖吊車可能切進他的車道，想閃避已來不及。警方已到現場採證，調查肇事原因及責任。兩名司機接受酒測，數值均為０，非酒後駕車。

基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一輛拖吊車與未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞，拖吊車司機受困駕駛座，消防人員救出送醫。車禍原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車禍

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