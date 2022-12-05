保七員警山區寒夜埋伏 逮捕竊取肖楠山老鼠
內政部警政署保七總隊第五大隊接獲林務局新竹林管處通報，有竊嫌意圖偷取珍貴林木，經派員頂著寒夜在山區埋伏，逮捕楊姓嫌犯，並起獲47公斤肖楠木，但另外1名竊嫌摸黑逃逸，正全力追緝中。
保七第五大隊副大隊長鄒騰勝今天表示，1日接獲新竹林區管理處通報，轄內有不法分子疑似竊取森林產物，於是派員前往新竹水田林道查緝，當天因入冬以來首波最強冷氣團來襲，員警和林管處人員仍在深夜寒風中，埋伏守候。
當日深夜11時許，查緝人員發現2名男子共乘重機車，前往新竹縣尖石鄉水田林道竹東事業區140林班地內，利用麻布袋和黑色塑膠袋，裝滿16塊珍貴肖楠木，塞在機車前置踏板，警方見時機成熟，衝上前攔車逮人。
保七員警當場逮捕24歲的楊姓嫌犯，另一名綽號「阿忠」的同夥則是摸黑逃逸；警方進一步清點，嫌犯竊取的肖楠木重達47公斤，另查扣手鋸、頭燈和鏈條等犯罪工具，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並持續追緝在逃嫌犯。
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