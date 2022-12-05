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影／年輕夫妻色誘手遊玩家詐財被識破 約見面遭痛毆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1對年輕夫妻被指控色誘手遊玩家投資生意，對方發現遭詐騙150萬元，今天凌晨設計騙出2人當街圍毆。警方獲報有人打架動員趕抵，1名女警卻被騎機車逃脫的嫌犯拖行摔傷，隨後逮捕4人依妨害秩序、妨害公務罪嫌偵辦。

警方今天凌晨0時許獲報蘆洲區長安街聚眾打架，員警迅速趕抵，4名嫌犯隨即騎機車逃逸，謝姓女警攔阻時，遭嫌犯騎機車拖行摔倒致臀部尾椎輕微挫傷，稍後線上警網在附近長榮路攔截圍捕到4嫌，壓制上銬帶回派出所。

經查，22歲李姓嫌犯聲稱因為玩手遊認識24歲黃姓女子，黃女佯裝單身願當李男女朋友，還謊稱26歲高姓丈夫是她的弟弟，誘騙李男拿150萬元投資精品生意。

後來李男發現黃女和高男根本就是1對夫妻，驚覺受騙，於是誆稱加碼投資，誘騙見面交錢。今天凌晨李男夥同21歲和18歲張男、15歲郭姓少年，4人埋伏在蘆洲區長安街，等黃女和高男搭計程車抵達，立刻把2人拖下車，噴灑辣椒水痛毆一頓。

警方事後將雙方帶回調查，黃女和高男挨揍但不願提告，李男則提告夫妻2人詐欺。但李男等4人當街聚眾打架，被依妨害秩序罪嫌函送法辦，逃逸時造成員警受傷則依妨害公務移送地檢署偵辦。

已婚的黃女被指控色誘手遊玩家，和高姓丈夫聯手詐財150萬元，今天凌晨被對方騙出面，當街圍毆。記者林昭彰／翻攝
已婚的黃女被指控色誘手遊玩家，和高姓丈夫聯手詐財150萬元，今天凌晨被對方騙出面，當街圍毆。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯涉嫌妨害秩序、妨害公務被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
4名嫌犯涉嫌妨害秩序、妨害公務被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方攔截當街圍毆年輕夫妻的4名嫌犯，壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
警方攔截當街圍毆年輕夫妻的4名嫌犯，壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝

妨害公務

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