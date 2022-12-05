國道休息區男嫌碗沒蓋罵哭女店員 網：有錢人何必為難工讀生

國道三號清水服務區昨天假日人潮多，一名男子帶家人在服務區內超商買關東煮，因大碗沒蓋子而罵哭女店員，後方排隊者看不慣PO網描述過程，服務區業者說，當時客人確實說話聲音大，立即告知對方店內規定且有標示，也安慰被嚇到的女店員。

清水服務區業者說，服務區內超店賣的關東煮，和一般超商規格不同，店內大碗裝上食物後，無法蓋上蓋子，店內有文字標示說明，請客人以小碗裝湯，食物可放在耐熱袋，昨晚再向這名客人說明後，對方已可理解並離開，當時客人說話聲音大，已安慰女店員。

當時的爭執現場，超商內多人排隊等候結帳，目睹狀況有人PO網為女店員抱不平說，「因為關東煮大碗沒有蓋子，就在那邊兇可愛的櫃檯妹妹，還把可愛的妹妹罵哭」。

民眾說，一名男子很兇向女店員說，沒有蓋子就不要拿大碗出來裝，是在糟蹋人嗎？又不是花不起錢，他當場拿出一疊現鈔出來，還拿碗砸櫃檯；爭吵過程，男子的小孩在旁，目擊者說「這身教真的很棒」。

民眾幫忙解釋，店內有告示，寫著「請用小碗裝湯」，女店員也說明，大碗只能換袋子裝，民眾說「原來有錢人可以這樣為難一個工讀生，不知道是不是名列世界富豪？」