大武鄉秘書酒駕擦撞離開被函送 鄉長：誰敢關說？

台東縣大武鄉張姓秘書上月17日，涉酒駕擦撞路邊車輛後離開現場，車主報案後警方找到張女，酒測值達每公升1.07毫克，警詢後依涉酒駕財損函送台東地檢署；因媒體報導指大武鄉長黃建賓疑關說才函送，警方否認關說，黃強調絕無關說並直言「現在誰敢關說酒駕？」

台東縣警局大武分局表示，本案發生在11月17日下午5時許，張姓女子駕車擦撞停在路邊車輛後離開，承辦員警接到報案後晚間6點34分找到張女，依法酒測、酒測值超標，張女也配合警方詢問、製作筆錄，因為是A3財損事故，張非現行犯，警方依法函送，也沒有關說問題。

黃建賓表示，現在誰敢去關說酒駕？本來就沒有關說，要怎麼回應？現在只想好好做好鄉政。