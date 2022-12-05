影／男子登山滑落山坡卡樹邊 台中消防深夜救回人
一名男子昨天到台中和平登山屋東縱走線，不慎滑落山坡，卡在樹邊，台中市消防局獲報派人上山救援，救回傷者，今天凌晨帶到登山口脫困。
台中市消防局昨晚6點多接獲110轉報，屋東縱走屋我尾至東卯山路段，41歲蕭姓男子登山時失足滑落山坡，有輕微擦傷，卡在樹邊，請求協助。
消防局立即派遣谷關分隊及和平分隊，共2車4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援，昨晚10點20分，搜救人員抵達報案位置，搜救人員運用橫渡方式找到傷者，救出傷者回到路徑上，檢視傷患意識清醒，四肢輕微擦傷，意識清楚可以行走，無生命危險，經補充水分、給予物資後陪同下撤。
今天凌晨1點20分返抵登山口，傷者拒絕就醫，出勤人員整裝返隊待命，完成救援任務。
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