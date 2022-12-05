快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男求職被拘禁彰化縣民宿6天 警民救援並阻詐900萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

張姓男子誤信詐騙集團在臉書的廣告訊息，上月16日應徵工作，即被控制行動，押到彰化縣和美鎮一處民宿監視囚禁，沒收手機、證件及存摺提款卡，同月21日逼他前往金融機構申辦金融卡，企圖提款2被害人的900萬現金被行員識破，彰化警分局據報後，除成功救援張男，並當場查扣未轉出的現金，並圍捕到詐騙集團2名成員，目前正擴大偵辦中。

警方指出，上月21日16時許，彰化警分局民族派出所接獲中國信託銀行行員來電，稱張姓男子在臨櫃欲申辦金融卡，但帳戶內有大筆異常金流，經到場了解發現張姓男子為人頭帳戶，張男雖坦承犯行卻異常緊張，經警方勸說後，才說被騙過程。

張男供稱，他根據臉書廣告訊息應徵工作，11月16日在新北市上車後，即遭詐欺集團控制行動，並且帶往彰化縣和美鎮民宿監視囚禁多日，並沒收手機、證件及存摺提款卡，利用他的身分替詐欺集團吸金洗錢。

警方說，張男上月21日在詐騙集團成員控制下，前往中國信託銀行申辦金融卡，預計提款大筆現金，多虧行員銳眼警覺有異，主動與警方連繫合作，張男才成功脫離險境。

警方當時深入追查發現，此一詐欺集團成員見警方到場，隨即從銀行駕車逃逸，但仍在彰化市區內行駛，警方火速指揮調度線上所有巡邏員警，全力攔截圍捕，在1小時內，即下午5時許，在彰化市金馬路3段攔截查獲何姓司機、孫姓成員及趙姓主要成員。

警方並當場查獲被害人存摺及手機，清查後，發現詐騙集團已將詐騙所得轉入張姓人頭帳戶，將再透過約定轉帳轉出國外帳戶藏匿，警方即與金融機構通力合作，即時攔查多位被害人遭集團詐騙的匯款，不法所得總計超過900萬元。張男被拘禁時，未受凌虐。

警方偵詢後，將孫、趙等2人依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例隨案移送彰化地方檢察署偵辦，並持續追查集團金流及上游共犯成員到案，並針對轄內旅館、民宿、出租套房加強清查。

彰化警分局表示，詐騙集團會利用社群網路，以包吃包住等假求職名義，並強調工作輕鬆、時間自由，提醒民眾不要貪圖一時利益淪為共犯，若遭詐騙集團控制行動自由，恐遭暴力迫害，危害自身安全。

彰化警方破獲詐騙集團以廣告訊息徵人為幌子，將應徵者囚禁，並利用做為人頭吸金洗錢，當場查扣從銀行領出的現金及相關證件等證物。圖／警方提供
彰化警方破獲詐騙集團以廣告訊息徵人為幌子，將應徵者囚禁，並利用做為人頭吸金洗錢，當場查扣從銀行領出的現金及相關證件等證物。圖／警方提供
彰化警方破獲詐騙集團以廣告訊息徵人為幌子，將應徵者囚禁，並利用做為人頭吸金洗錢案，逮獲兩名嫌犯，幕後疑有主嫌在逃，目前仍擴大偵辦中 。圖／警方提供
彰化警方破獲詐騙集團以廣告訊息徵人為幌子，將應徵者囚禁，並利用做為人頭吸金洗錢案，逮獲兩名嫌犯，幕後疑有主嫌在逃，目前仍擴大偵辦中 。圖／警方提供
彰化警方破獲詐騙集團以廣告訊息徵人為幌子，將應徵者囚禁，並利用做為人頭吸金洗錢案，逮獲兩名嫌犯，幕後疑有主嫌在逃，目前仍擴大偵辦中 。圖／警方提供
彰化警方破獲詐騙集團以廣告訊息徵人為幌子，將應徵者囚禁，並利用做為人頭吸金洗錢案，逮獲兩名嫌犯，幕後疑有主嫌在逃，目前仍擴大偵辦中 。圖／警方提供

詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

彰化縣12處路口 12月8日零時起科技執法

嚴選中台灣5大包棟民宿！清水模、鄉村風、獨棟木屋的森林景觀民宿，包棟出遊就是Chill

淘汰老舊機車換購電動機車 彰化縣最高補助1萬8千

選舉結束 彰化縣教育舵手將換人

相關新聞

國道休息區男嫌碗沒蓋罵哭女店員 網：有錢人何必為難工讀生

國道三號清水服務區昨天假日人潮多，一名男子帶家人在服務區內超商買關東煮，因大碗沒蓋子而罵哭女店員，後方排隊者看不慣PO網...

男求職被拘禁彰化縣民宿6天 警民救援並阻詐900萬

張姓男子誤信詐騙集團在臉書的廣告訊息，上月16日應徵工作，即被控制行動，押到彰化縣和美鎮一處民宿監視囚禁，沒收手機、證件...

獨／高雄退休女警遭假投資詐千萬 錢沒了回老東家報案

高市假投資詐騙案發生率比去年同期攀升4.97%，連退休女警也受騙！據了解受害女警投資虛擬泰達幣，初期匯款百萬，因嘗到獲利...

高雄行車糾紛 7車包圍砸車押人 警掏槍逮2嫌救出被害人

高雄治安今凌晨治安不平靜！陳姓男子駕車搭載蔡姓女子，行經前鎮區翠亨北路，疑和駕車顏姓男子發生行車糾紛，遭顏等7車攔車包圍...

基隆拖吊車、曳引車過彎相撞 1司機受困駕駛座

基隆市廖姓男子駕駛拖吊車，與汪姓男子駕駛未拖載板架的曳引車頭，今早在千祥橋附近路口發生碰撞。廖男因拖吊車頭凹陷，受困駕駛...

新店三寶女撞無照男 她巷口駛出…直衝內線車道撞翻車

新北市新店區北新路三段，今天早上發生翻車意外，馬姓女子開白色轎車，從巷口駛出，疑沒抓好角度，直接撞上內線車道的黑色轎車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。