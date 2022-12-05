男求職被拘禁彰化縣民宿6天 警民救援並阻詐900萬

張姓男子誤信詐騙集團在臉書的廣告訊息，上月16日應徵工作，即被控制行動，押到彰化縣和美鎮一處民宿監視囚禁，沒收手機、證件及存摺提款卡，同月21日逼他前往金融機構申辦金融卡，企圖提款2被害人的900萬現金被行員識破，彰化警分局據報後，除成功救援張男，並當場查扣未轉出的現金，並圍捕到詐騙集團2名成員，目前正擴大偵辦中。

警方指出，上月21日16時許，彰化警分局民族派出所接獲中國信託銀行行員來電，稱張姓男子在臨櫃欲申辦金融卡，但帳戶內有大筆異常金流，經到場了解發現張姓男子為人頭帳戶，張男雖坦承犯行卻異常緊張，經警方勸說後，才說被騙過程。

張男供稱，他根據臉書廣告訊息應徵工作，11月16日在新北市上車後，即遭詐欺集團控制行動，並且帶往彰化縣和美鎮民宿監視囚禁多日，並沒收手機、證件及存摺提款卡，利用他的身分替詐欺集團吸金洗錢。

警方說，張男上月21日在詐騙集團成員控制下，前往中國信託銀行申辦金融卡，預計提款大筆現金，多虧行員銳眼警覺有異，主動與警方連繫合作，張男才成功脫離險境。

警方當時深入追查發現，此一詐欺集團成員見警方到場，隨即從銀行駕車逃逸，但仍在彰化市區內行駛，警方火速指揮調度線上所有巡邏員警，全力攔截圍捕，在1小時內，即下午5時許，在彰化市金馬路3段攔截查獲何姓司機、孫姓成員及趙姓主要成員。

警方並當場查獲被害人存摺及手機，清查後，發現詐騙集團已將詐騙所得轉入張姓人頭帳戶，將再透過約定轉帳轉出國外帳戶藏匿，警方即與金融機構通力合作，即時攔查多位被害人遭集團詐騙的匯款，不法所得總計超過900萬元。張男被拘禁時，未受凌虐。

警方偵詢後，將孫、趙等2人依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例隨案移送彰化地方檢察署偵辦，並持續追查集團金流及上游共犯成員到案，並針對轄內旅館、民宿、出租套房加強清查。