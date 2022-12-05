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獨／高雄退休女警遭假投資詐千萬 錢沒了回老東家報案
高市假投資詐騙案發生率比去年同期攀升4.97%，連退休女警也受騙！據了解受害女警投資虛擬泰達幣，初期匯款百萬，因嘗到獲利甜頭，又加碼數筆數百萬投資，砸了約1300萬才知受騙，女警向退休時的原單位報案，但錢已無法追回。
據了解，該名原任職高雄市三民一警分局的女警，丈夫也擔任警職，女警為人和氣，與同事相處和睦，年約50歲辦理退休，退休已約3、4年，仍和不少老同事保持聯繫。
受害的女警日前加入網路社群投資群組，因見群友聲稱有高額利潤、無風險的虛擬貨幣可投資，有加密貨幣管道可迅速致富，被遊說下載APP程式後，投資虛擬泰達幣。
受害女警初期匯款數10萬元投資，因見獲得些許利潤，嘗到甜頭後，又持續加碼；共匯了數筆百萬元款項，幾乎將退休金砸光，因未再獲取利潤，群組也整團消失，無法找到人，才知受騙。
女警今年10月期間，返回退休的老東家三民一警分局報案，受害女警約損失1300萬元，幾乎等於將退休金砸光，老同事得知她受害，深感訝異；由於虛擬泰達幣投資款項難以追回，分局也無力追查嫌犯，恐將石沉大海。
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