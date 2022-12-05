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網傳新設7支測速照相固定桿 苗警：尚未上路執法
網路臉書社團及LINE群組最瘋傳苗栗縣新設7支測速照相固定桿，許多民眾走告提醒小心違規被拍荷包失血，苗栗警察局則強調尚未驗收，上路執法前，一定會公告周知宣導。
網傳附上照片及標註地點的7支固定桿，包括台3線127公里370公尺、台6線1公里、台13線23公里、台72線13公里815公尺，縣道124乙線2公里960公尺、124丙線9公里700公尺，及140線8公里660公尺處，引起議論紛紛。
根據苗栗縣警察局公告，目前全縣有71支固定桿，14處區間平均速率自動偵測照相系統，10處路口多功能科技執法系統，及2處違規停車自動偵測系統，警方不願證實網傳新設7支固定桿的地點。
警方強調，因區間測速的設置，有些固定桿必須移桿，另有新增固定桿，設置地點都會經過評估，曾發生死亡車禍等重大事故，目前都在施工或是尚未驗收，因此還沒有定案及執法，將來上路取締違規前，也會有宣導緩衝期。
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