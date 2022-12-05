網傳新設7支測速照相固定桿 苗警：尚未上路執法

網路臉書社團及LINE群組最瘋傳苗栗縣新設7支測速照相固定桿，許多民眾走告提醒小心違規被拍荷包失血，苗栗警察局則強調尚未驗收，上路執法前，一定會公告周知宣導。

網傳附上照片及標註地點的7支固定桿，包括台3線127公里370公尺、台6線1公里、台13線23公里、台72線13公里815公尺，縣道124乙線2公里960公尺、124丙線9公里700公尺，及140線8公里660公尺處，引起議論紛紛。

根據苗栗縣警察局公告，目前全縣有71支固定桿，14處區間平均速率自動偵測照相系統，10處路口多功能科技執法系統，及2處違規停車自動偵測系統，警方不願證實網傳新設7支固定桿的地點。