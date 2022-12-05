高雄行車糾紛 7車包圍砸車押人 警掏槍逮2嫌救出被害人

高雄治安今凌晨治安不平靜！陳姓男子駕車搭載蔡姓女子，行經前鎮區翠亨北路，疑和駕車顏姓男子發生行車糾紛，遭顏等7車攔車包圍，持棍棒砸車，還將陳押上車帶走，警方獲報追緝，1小時後，在四維路攔截到顏男座車，救出手臂受傷的陳男，掏槍喝令顏、賴2嫌趴地後逮捕，正釐清事發原因。

警方指出，31歲的陳姓男子今天凌晨0時58分許，駕車搭載23歲的蔡姓女友，行經前鎮區翠亨北路，當時37歲的顏姓男子駕車搭載22歲的賴姓友人，2車疑發生行車糾紛。

顏男駕車追上陳男車子後，另6輛車從後趕至，數名男子分持棍棒狠雜陳男座車後，將陳直接押上車帶走，留下陳驚魂未定的蔡姓女友。

前鎮警分局警方接獲民眾報案，和苓雅警分局、刑大偵二隊共組專案小組追查，到場後，顏男等一行人已駕車逃離現場，警方「以車追人」，1小時後，在四維路攔截到顏男座車，警方掏槍喝令顏、賴2男下車，2男下車雙手抱頭，持槍的員警喝斥2男「趴下、趴下，叫你們趴下」，2男才乖乖趴下就逮。