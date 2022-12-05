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影／新莊警方制止未經申請廟會遭推擠 連開12槍逮捕2人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區玉鳳宮昨晚未經申請舉行廟會遶境遊行，警方發現陣頭聚集並燃放鞭炮妨害安寧，上前制止繼續燃放鞭炮卻遭陣頭成員嗆聲推擠，2名員警對空鳴槍共12發，隨即啟動快打部隊驅散群眾、逮捕2名滋事男子依妨害公務偵辦。

新莊警分局頭前派出所員警昨晚8時48分，發現陣頭隊伍近150人在新莊區新知一路、福慧路口遊行、燃放鞭炮，經查發現並未依法申請核准即擅自聚眾遊行，員警趨前制止繼續燃放鞭炮，遭28歲蔡姓、25歲謝姓男子嗆聲推擠，陣頭群眾開始躁動混亂。

警員陳鴻揚隨後對空鳴槍9發、警員柯順騰對空鳴槍3發，並通報線上組合警力啟動快打機制增援，趕抵後噴灑辣椒水驅散現場陣頭成員。分局長林溫柔、副分局長李仁寧、偵查隊隊長徐子胤亦趕抵現場指揮調度。

警方除依妨害公務現行犯將蔡、謝2人逮捕，另調派警力至頭前派出所及玉鳳宮待命，再約制宮主防止陣頭成員再聚集滋事。分局長林温柔強調，絕不容許任何人趁廟會活動擾亂社會秩序，藉機滋事挑戰公權力必定當場依現行犯逮捕。

新莊區化成路玉鳳宮未經申請舉行遶境遊行，依社秩法裁罰，違規施放爆竹煙火移請消防局裁處，蔡、謝2人依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

2名推擠員警的陣頭份子被依妨害公務逮捕帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
2名推擠員警的陣頭份子被依妨害公務逮捕帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
2名員警遭陣頭成員嗆聲推擠，共對空鳴槍12發喝令趴下。記者林昭彰／翻攝
2名員警遭陣頭成員嗆聲推擠，共對空鳴槍12發喝令趴下。記者林昭彰／翻攝
員警口頭制止遊行隊伍燃放鞭炮，遭陣頭成員推擠。記者林昭彰／翻攝
員警口頭制止遊行隊伍燃放鞭炮，遭陣頭成員推擠。記者林昭彰／翻攝

妨害公務 遶境

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