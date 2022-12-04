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永和醉漢不滿「吉野家要自取」 罵髒話嗆：我有付錢、你要送啊

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市李姓男子日前晚上酒醉要吃飯，走進永和某間吉野家點餐，卻語焉不詳，店員費勁心力，終於確認他要吃大份牛丼，孰料他付錢後不滿店員不會送餐、要自己取餐，大罵「xxx、我是有付錢的」，頻頻嗆聲，店員無法溝通，無奈報警，事後提告妨害名譽，警詢後依法送辦。

警方11月5日晚上9點多獲報，永和區中正路上的吉野家有糾紛趕抵，店員萬姓男子（20歲）稱，點完餐找錢時，被顧客問「會不會幫忙送餐」，對方不滿不送餐，不斷罵髒話，當下沒理他，只是對方情緒高漲，只好報警。

警方趕抵，發現大呼小叫的李男（46歲）明顯酒醉，上前制止，但李男暴走、一度跑到大馬路上，員警怕有生命危險，立刻控制他行動，帶回派出所管束，待情緒平穩，通知家屬領回。

店員事後提告妨害名譽，他同事周姓男子（20歲）也證稱，李男點完餐，不滿吉野家不會送餐、要自己取餐，怒嗆「你要送啊，我是有花錢的，不然還錢」，十分無理取鬧，最後還嗆好幾句髒話；警方通知李男到案，詢後依法送辦。

新北市永和區中正路上的吉野家，日前一名酒客點餐後無理取鬧，大罵髒話，店員無奈報警，並提告妨害名譽。記者翁至成／翻攝
新北市永和區中正路上的吉野家，日前一名酒客點餐後無理取鬧，大罵髒話，店員無奈報警，並提告妨害名譽。記者翁至成／翻攝

妨害名譽 新北

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