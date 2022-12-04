打弟弟電話越南人接聽...擔心被騙到國外 警查只是換電話

基隆市陳姓男子打手機找久未聯絡的弟弟時，發現電話有時沒人接聽，有人接聽時竟是越南口音「雞同鴨講」，擔心弟弟被詐騙集團拐到國外，報警求助。警方查出陳的弟弟現在須定期到地檢署觀護人室報到，詢問觀護人得知門號已換，才發生誤會，並助陳連繫上弟弟。

基隆警二分局今天表示，20多歲陳姓男子2日走進和一路派出所2日，向執勤的警員「報案」，表示他的已經失聯兩個月，擔心發生意外。

陳男向員警說，弟弟無故離家後，多次撥打手機大多沒人接聽，其中幾次有人接電話，但對方好像有越南口音，完全聽不懂說甚麼。前陣子常看到詐騙集團把人騙出國的新聞，很擔心弟弟遭人軟禁，甚至可能已遭遇不測，拜託警方幫忙找人。