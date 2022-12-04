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打弟弟電話越南人接聽...擔心被騙到國外 警查只是換電話

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子打手機找久未聯絡的弟弟時，發現電話有時沒人接聽，有人接聽時竟是越南口音「雞同鴨講」，擔心弟弟被詐騙集團拐到國外，報警求助。警方查出陳的弟弟現在須定期到地檢署觀護人室報到，詢問觀護人得知門號已換，才發生誤會，並助陳連繫上弟弟。

基隆警二分局今天表示，20多歲陳姓男子2日走進和一路派出所2日，向執勤的警員「報案」，表示他的已經失聯兩個月，擔心發生意外。

陳男向員警說，弟弟無故離家後，多次撥打手機大多沒人接聽，其中幾次有人接電話，但對方好像有越南口音，完全聽不懂說甚麼。前陣子常看到詐騙集團把人騙出國的新聞，很擔心弟弟遭人軟禁，甚至可能已遭遇不測，拜託警方幫忙找人。

警方查詢相關系統，發現陳的弟弟並無出境紀錄，代表應該還在國內；進一步查詢陳的弟弟資料後，發現他因涉及案件，目前仍須定期到觀護人室報到，因此聯絡他的觀護人，得知陳的弟弟已換手機號碼，取得正確電話號碼後，讓陳男聯繫到失聯兩個月的弟弟，放下心中的大石頭。

基隆市陳姓男子到派出所報案，指久未聯絡的弟弟電話由越南接聽，擔心被詐騙集團拐到國外。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子到派出所報案，指久未聯絡的弟弟電話由越南接聽，擔心被詐騙集團拐到國外。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子到派出所報案，指久未聯絡的弟弟電話由越南接聽，擔心被詐騙集團拐到國外。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓男子到派出所報案，指久未聯絡的弟弟電話由越南接聽，擔心被詐騙集團拐到國外。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆

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