聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄偵查隊長勤務中酒吧鬧事 火速遭記2小過2申誡拔官
高雄市南區分局一名偵查隊長，今天凌晨在新興區一家酒吧，和店員發生口角爭執，疑出手觸碰到店員臉部，店家報警，轄區警方查出是自己人，通報市警局，分局查證該名偵查隊長勤務中飲酒，予以記過2次，另言行失檢，記申誡2支，並報請警察局調整為非主管職務。
據了解，該名偵查隊長昨晚先行參加友人餐敘飲宴後，凌晨時分又到新興區中正三路一家酒吧，和店員發生口角糾紛，疑似揮手碰到店員的臉頰，店家報警。
轄區警方趕抵現場處理，發現滋事者是某分局偵查隊長，向上通報，全案依社會秩序維護法移送裁處。
該名偵查隊長所屬分局調查，發現偵查隊長勤務中飲酒，依員警違反勤前飲酒規定，予以記過2次；另言行失檢，影響警譽，依違反警察人員獎懲標準，予以申誡2次處分，並報請警察局調整非主管職務。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言