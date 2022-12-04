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高雄偵查隊長勤務中酒吧鬧事 火速遭記2小過2申誡拔官

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市南區分局一名偵查隊長，今天凌晨在新興區一家酒吧，和店員發生口角爭執，疑出手觸碰到店員臉部，店家報警，轄區警方查出是自己人，通報市警局，分局查證該名偵查隊長勤務中飲酒，予以記過2次，另言行失檢，記申誡2支，並報請警察局調整為非主管職務。

據了解，該名偵查隊長昨晚先行參加友人餐敘飲宴後，凌晨時分又到新興區中正三路一家酒吧，和店員發生口角糾紛，疑似揮手碰到店員的臉頰，店家報警。

轄區警方趕抵現場處理，發現滋事者是某分局偵查隊長，向上通報，全案依社會秩序維護法移送裁處。

該名偵查隊長所屬分局調查，發現偵查隊長勤務中飲酒，依員警違反勤前飲酒規定，予以記過2次；另言行失檢，影響警譽，依違反警察人員獎懲標準，予以申誡2次處分，並報請警察局調整非主管職務。

高雄市一名分局的偵查隊長今晨在勤務中酒吧鬧事，火速遭記2小過2申誡拔官。記者石秀華／攝影
高雄市一名分局的偵查隊長今晨在勤務中酒吧鬧事，火速遭記2小過2申誡拔官。記者石秀華／攝影

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警察 高雄市

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