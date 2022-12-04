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基隆港西岸聯外道路貨櫃車翻覆 駕駛人無呼吸心跳送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

一輛貨櫃車今天下午沿基隆港西岸聯外道路北上時，在協和發電廠附近彎道內側車道翻車，倒在中央分隔島上，雙向交通都受阻。駕駛人被救出時無呼吸心跳，消防人員予以急救並送醫。車禍原因由國道警察調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午4點左右接獲報案，基隆港西岸聯外道路北上指標0.8公里處發生車禍。

消防人員趕抵現場，看到貨櫃車側翻在中央分隔島上，車頭有冒出火煙，駕車男子受困駕駛座，已無意識。

消防人員滅火後想救人，但車體變形，動用破壞機具，並聯絡國道警察調用大型吊車到場吊高車身，以利救援。駕駛人被救出時已無呼吸心跳，送往基隆長庚醫院急救中。

國道警察到場採證，發現肇事車輛失控行駛超過100公尺，中央分隔島上的綠色防眩板一路遭撞斷。國道警察封閉基隆港西岸聯外道路南向內側車道、北向2線車道全線封閉，以利救援。

一輛貨櫃車今天下午在基隆港西岸聯外道路北上車道翻覆，駕駛人被救出時無呼吸心跳，送醫急救。車禍原因由國道警察調查。記者邱瑞杰／攝影
一輛貨櫃車今天下午在基隆港西岸聯外道路北上車道翻覆，駕駛人被救出時無呼吸心跳，送醫急救。車禍原因由國道警察調查。記者邱瑞杰／攝影
一輛貨櫃車今天下午在基隆港西岸聯外道路北上車道翻覆，駕駛人被救出時無呼吸心跳，送醫急救。車禍原因由國道警察調查。記者邱瑞杰／攝影
一輛貨櫃車今天下午在基隆港西岸聯外道路北上車道翻覆，駕駛人被救出時無呼吸心跳，送醫急救。車禍原因由國道警察調查。記者邱瑞杰／攝影
一輛貨櫃車今天下午在基隆港西岸聯外道路北上車道翻覆，駕駛人被救出時無呼吸心跳，送醫急救。車禍原因由國道警察調查。記者邱瑞杰／攝影
一輛貨櫃車今天下午在基隆港西岸聯外道路北上車道翻覆，駕駛人被救出時無呼吸心跳，送醫急救。車禍原因由國道警察調查。記者邱瑞杰／攝影

警察 國道 基隆

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