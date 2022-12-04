指揮交通與工人起衝突昏迷 家屬控重傷害臉書徵求畫面

在標誌工程公司上班的黃姓男子，因在台北市文山區興隆路上指揮交通時，與周姓工人起口角，黃男遭推倒導致頭部著地、顱內出血，送往醫院加護病房；事後黃男妻子到派出所提出告訴，並在臉書社團徵求事發影像，警方朝重傷害、妨害公務罪嫌偵辦。

警方調查，64歲的黃男，在標誌工程公司擔任交通指揮人員，上月11日是在文山區興隆路上，與同公司的周姓工人起了口角糾紛，周動手推了黃，才導致黃倒地送醫；由家屬代為提告，警詢後依妨害公務、重傷害罪嫌送辦。

黃男家人在臉書社團「木柵社團」上po文，徵求上月11日下午3點多，有經過興隆路一段141號路口的行車記錄器畫面。他的父親跟當地施工人員發生口角，被推倒重傷顱內出血，還在醫院加護病房治療中。