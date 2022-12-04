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指揮交通與工人起衝突昏迷 家屬控重傷害臉書徵求畫面

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

在標誌工程公司上班的黃姓男子，因在台北市文山區興隆路上指揮交通時，與周姓工人起口角，黃男遭推倒導致頭部著地、顱內出血，送往醫院加護病房；事後黃男妻子到派出所提出告訴，並在臉書社團徵求事發影像，警方朝重傷害、妨害公務罪嫌偵辦。

警方調查，64歲的黃男，在標誌工程公司擔任交通指揮人員，上月11日是在文山區興隆路上，與同公司的周姓工人起了口角糾紛，周動手推了黃，才導致黃倒地送醫；由家屬代為提告，警詢後依妨害公務、重傷害罪嫌送辦。

黃男家人在臉書社團「木柵社團」上po文，徵求上月11日下午3點多，有經過興隆路一段141號路口的行車記錄器畫面。他的父親跟當地施工人員發生口角，被推倒重傷顱內出血，還在醫院加護病房治療中。

他也說，父親被醫生診斷醒來機率很低，請求善心人士能夠提供行車記錄器畫面給父親一個交代。「請給孝順的他一個還給父親一個公道」，他真的很累又痛心。

黃男家人在臉書社團徵求行車記錄器畫面。圖／擷取自臉書
黃男家人在臉書社團徵求行車記錄器畫面。圖／擷取自臉書

妨害公務 行車記錄器 北市

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