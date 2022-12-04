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消除家暴兒虐性侵潛在危機 新北7警獲高風險家庭安全網獎

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

家暴、兒虐及性侵害是現代社會的潛藏危機，許多被害家庭或個人，往往顧及顏面不敢吭聲，但忍到最後，就發生無法挽回的悲劇，新北市政府推動「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，跨局處整合介入，及早發現有困難需協助的高風險家庭，新北市警局今天7人獲獎，副市長謝政達頒發獎狀，感謝他們幫忙。

獲獎者為中和警分局警員宋妤姍、板橋警分局警員陳宗毅、蘆洲警分局警員謝欣宜、新莊警分局警員邱薏君、新店警分局警員李聿航、汐止警分局警員林品宏、瑞芳警分局警員林勇志。

中和警分局警員宋妤姍，今年10月受理性侵害案，因被害人未成年難以啟口，宋耐心安撫並陪同至醫院驗傷，製作筆錄過程中，被害人明顯情緒不穩及躁動，宋不停安撫情緒、耐心傾聽，被害人才敞開心房，娓娓道出被害過程；隨後宋協助被害人聲請保護令，同時聯絡檢察官，最終性侵犯遭逮、收押。

新店警分局警員李聿航，今年9月獲報台中社會局列管兒少高危機案件，一名兒童遭父親帶離台中住家、下落不明，事發前兒童父母曾在電話中爆發口角，父親威脅母親若不接電話，就要放火燒死自己和孩子，李員獲悉，至轄內某汽車旅館查訪，成功尋獲兒童並將人帶回派出所，解除一場危機。

新北市府自2011年起，結合警察局、社會局、教育局、民政局、衛生局、勞工局、消防局等11個單位，推動「高風險家庭整合型安全網服務計畫」，今年迄今各局室共卅七人獲獎。

新北市副市長謝政達說，家庭問題往往是外人最難窺全貌的一環，許多高風險家庭及脆弱家庭，如果沒有適時發現，容易衍生成嚴重的治安問題，很感謝各局處發揮整合力量，長期投入計畫、發揮效能。

市警局表示，未來將持續與高風險家庭中心配合，關懷訪視脆弱家庭，並加強關心藥、毒癮及重大家暴案件的脆弱家庭，避免家暴、兒虐案件的發生。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市副市長謝政達，2日針對「高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人員頒獎，新北市警局共有7人獲獎。記者翁至成／翻攝
新北市副市長謝政達，2日針對「高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人員頒獎，新北市警局共有7人獲獎。記者翁至成／翻攝
新北市副市長謝政達，2日針對「高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人員頒獎；新店警分局警員李聿航獲獎。記者翁至成／翻攝
新北市副市長謝政達，2日針對「高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人員頒獎；新店警分局警員李聿航獲獎。記者翁至成／翻攝
新北市副市長謝政達，2日針對「高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人員頒獎；中和警分局警員宋妤姍獲獎。記者翁至成／翻攝
新北市副市長謝政達，2日針對「高風險家庭整合型安全網服務計畫」有功人員頒獎；中和警分局警員宋妤姍獲獎。記者翁至成／翻攝

家暴 性侵

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