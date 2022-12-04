遊戲點數詐騙增兩成 假冒代儲業者傳假造交易網頁

詐騙集團假冒遊戲點數代儲業者，傳送假造的交易平台網頁，收到買家匯款後不出點數或騙賣家提供點數，還有歹徒以三方詐騙手法騙點數。刑事局統計，今年這類詐騙比去年同期上升兩成，分析主因是遊戲玩家增加，提醒應循官方管道交易點數。

上班族陳姓男子在遊戲帳號儲值遊戲點數3萬5千元，因遊戲改版，上月以3萬元出售，要買家匯款到他銀行帳戶，買家以擔心被騙為由，提議在遊戲平台交易，傳來假造的交易平台網頁，誘使他填寫遊戲帳號、密碼及銀行帳號，轉走點數。

平台客服稱他輸入銀行帳號有誤，導致帳戶凍結無法提領，須匯款至「官方儲值帳戶」才能解凍，他依指示匯款3萬元，客服稱他輸入金額錯誤，須再匯款，他又匯款24萬元，但遲未收到匯款，聯繫不上客服，驚覺受騙。

另外，趙姓女高中生8月在某臉書社團登廣告賣10萬元點數，詐團聯繫她要購買，另假意賣點數，將趙的銀行帳戶提供給一名買家匯款，趙收到匯款後將點數出給詐團，後來買家發現沒收到點數報案，趙的帳戶因涉詐被警示。