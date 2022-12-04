登山客攀畢祿山跌落20米深邊坡 搜救人員徹夜救到人

新竹一支兩人登山隊昨天攀登「中橫四辣」的畢祿山，下午4時許行經約7.2K處時，傅姓女隊員不慎跌落大崩壁邊坡，因此受傷，意識清楚，但因摔落處深達20米，同行男隊友緊急求援，搜救人員徹夜救人，今天將她救下山後送醫救治。

據了解，該名63歲傅女與友人攀登「中橫四辣」號稱「中辣」的畢祿山，昨下午4時許，兩人一前一後行經7.2K處大崩壁時，走在後方的傅女疑沒踩穩，摔落邊坡約20多米深處，男隊友呼叫她，她有回應，但無法動彈，隊友報案求援。

南投縣消防局指出，昨下午4時9分獲報，畢祿山有登山客墜落20多米深邊坡，報案人指稱，因墜落點在大崩壁，所以他無法看到摔落的隊友，但對方意識算清楚，喊話有回應並表示，她全身肢體疼痛，無法移動，可能受傷了，無法爬上去。

而在確認可能的墜落地點後，當下集結派遣仁愛消防分隊5名隊員及1名役男，會同神鷹救難隊、太管處和太警隊等組成15人地面搜救隊馳援，並當天深夜11時許抵達事發地點後下切，並透過繩索、高山擔架等器材將該名女山友救上來。

搜救人員表示，接觸該名女性傷患時，其意識清醒，但她的額頭有外傷，脊椎疑因跌落邊坡受傷，全身肢體疼痛無力，轉頭也會疼痛，此外入夜後轉冷，導致她有點失溫現象，因此協助她保暖並固定後，將她拉至步道，並徹夜送下山。