快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗銅鑼3小姊弟妹罹難 檢警消初判2樓起火濃煙致命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，檢警消今天初步調查，研判起火點在2樓，3人因濃煙奪命，起火原因仍待釐清。

苗栗縣政府消防局昨天中午12點46分據報，銅鑼鄉永樂路透天樓房起火，消防人車5分鐘內趕到，約半個小時控制火勢，發現國中三年級姊姊、國小三年級妹妹，倒在3樓房門內外，國小5年級男童在床上用棉被蓋住躲藏，均無生命徵象，送醫回天乏術。

檢警今天相驗，消防署並派員，支援消防局鑑識火場，初步調查2樓雜物間及父親的房間燒毀嚴重，起火地點應在2樓，至於3樓、3姊弟妹的遺體，都沒有明顯火燒，3人應是吸入過多濃煙嗆死，全案進一步調查中。

部分家屬及親友、鄰居質疑這場火災悲劇，與消防局救災沒有派雲梯車，到場後沒有立即架梯搶救，另昨天上午台灣電力公司停電施工，復電不久發生火災等有關。

消防局指出，永樂路空間狹窄，雲梯車也在苗栗消防分隊，遠水救不了近火，也難以架設雲車搶救，消防人員到達現場，火煙相當猛烈，也沒有受困人員在窗邊待救，因此選擇從內部進入滅火。

台電苗栗營業區處則表示，台電更換自動化開關，計畫停電時間昨天上午8點半至下午4點半，因工程順利，提前中午12點後陸續完工送電，施工未涉及用戶內部線路，停、送電過程正常無異狀，後續將配合檢警及火災鑑定委員會調查釐清起火原因。

消防局並提醒民眾，「小火示警、快逃；濃煙關門、開窗」的火場逃生原則，濃煙是火場第一殺手，如果發現煙霧，也沒有其他往下往外逃生的路線，應立即關門，防止火勢和煙霧進入，再以衣物或毛巾將門縫堵住，並往水平方向遠離火、煙、熱的位置，爭取獲救的空間與時間。

苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，檢警消今天初步調查，研判起火點在2樓。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，檢警消今天初步調查，研判起火點在2樓。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，消防署派員支援調查起火原因。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，消防署派員支援調查起火原因。記者范榮達／攝影

火災 房間 停電

延伸閱讀

南投垃圾山大火臭爆 環保局徹夜空品監測沒問題

蘆洲宮廟遶境違規燃放煙火 消防局蒐證開罰最高15萬元

一邊環湖一邊親近文學 聯大苗栗文學步道忘憂脫俗

雲林西螺平房傍晚火警 5歲童未及時逃生釀1死

相關新聞

聯結車會車亂丟筍絲滷肉飯入座車 特斯拉車主怒提告訴

35歲謝姓男子上月8日傍晚6點，開特斯拉行經大安區和平東路，因車窗未關，在與呂姓男子所開的聯結車會車後，謝男車內突飛入滷...

苗栗銅鑼3小姊弟妹罹難 檢警消初判2樓起火濃煙致命

苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，檢警消今天初步調查，研判起火點在2樓，3人...

恩恩爸怒「不認識卻輕易傷害我們全家」 今中午再赴警局「開吉」酸民

恩恩案持續引發關注，恩恩爸近期持續評論也引發網友討論，有網友在PTT上匿名攻擊，而近日也有網友在媒體人粉專下留言攻擊恩恩...

雲林刑大副大隊長林振順廁所跌倒亡 死因竟是心肌梗塞

雲林縣警察局刑警大隊副大隊長林振順昨晚與警友會聚餐，在一家餐廳小酌，聚餐結束後轉往友人家泡茶聊天，卻不慎在如廁時滑倒，友人將他扶下樓在超商前等待救護車...

影／台中男凌晨駕駛租賃BMW車恍神 偏移車道連撞17輛機車

台中市陳姓男子今天凌晨零時許，駕駛一輛租賃BMW轎車，行經南區國光路時，失控偏移車道後，連撞人行道上17輛機車，幸好無造...

遊戲點數詐騙增兩成 假冒代儲業者傳假造交易網頁

詐騙集團假冒遊戲點數代儲業者，傳送假造的交易平台網頁，收到買家匯款後不出點數或騙賣家提供點數，還有歹徒以三方詐騙手法騙點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。