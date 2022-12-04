苗栗銅鑼3小姊弟妹罹難 檢警消初判2樓起火濃煙致命

苗栗縣銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房昨天中午火災，3名小姊弟妹在3樓房間不幸罹難，檢警消今天初步調查，研判起火點在2樓，3人因濃煙奪命，起火原因仍待釐清。

苗栗縣政府消防局昨天中午12點46分據報，銅鑼鄉永樂路透天樓房起火，消防人車5分鐘內趕到，約半個小時控制火勢，發現國中三年級姊姊、國小三年級妹妹，倒在3樓房門內外，國小5年級男童在床上用棉被蓋住躲藏，均無生命徵象，送醫回天乏術。

檢警今天相驗，消防署並派員，支援消防局鑑識火場，初步調查2樓雜物間及父親的房間燒毀嚴重，起火地點應在2樓，至於3樓、3姊弟妹的遺體，都沒有明顯火燒，3人應是吸入過多濃煙嗆死，全案進一步調查中。

部分家屬及親友、鄰居質疑這場火災悲劇，與消防局救災沒有派雲梯車，到場後沒有立即架梯搶救，另昨天上午台灣電力公司停電施工，復電不久發生火災等有關。

消防局指出，永樂路空間狹窄，雲梯車也在苗栗消防分隊，遠水救不了近火，也難以架設雲車搶救，消防人員到達現場，火煙相當猛烈，也沒有受困人員在窗邊待救，因此選擇從內部進入滅火。

台電苗栗營業區處則表示，台電更換自動化開關，計畫停電時間昨天上午8點半至下午4點半，因工程順利，提前中午12點後陸續完工送電，施工未涉及用戶內部線路，停、送電過程正常無異狀，後續將配合檢警及火災鑑定委員會調查釐清起火原因。