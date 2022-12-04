恩恩爸怒「不認識卻輕易傷害我們全家」 今中午再赴警局「開吉」酸民

恩恩案持續引發關注，恩恩爸近期持續評論也引發網友討論，有網友在PTT上匿名攻擊，而近日也有網友在媒體人粉專下留言攻擊恩恩爸，引發恩恩爸不滿，今中午再赴警局報案提告，並發文臉書嗆聲不認識該「酸民」，卻輕易傷害自己全家，一定要讓該網友對自己行為負責。

恩恩爸近期多次發文批評新北市長侯友宜，有網友將內容轉發至PTT，引發正反論戰，不過其中有網友大酸，恩恩爸將恩恩的骨灰罈打破、並且把骨灰吞下肚，這樣他便會同意一起追求此案的真相，讓恩恩爸開嗆要提告，並真的前往警局報案提告。