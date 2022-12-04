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恩恩爸怒「不認識卻輕易傷害我們全家」 今中午再赴警局「開吉」酸民

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

恩恩案持續引發關注，恩恩爸近期持續評論也引發網友討論，有網友在PTT上匿名攻擊，而近日也有網友在媒體人粉專下留言攻擊恩恩爸，引發恩恩爸不滿，今中午再赴警局報案提告，並發文臉書嗆聲不認識該「酸民」，卻輕易傷害自己全家，一定要讓該網友對自己行為負責。

恩恩爸近期多次發文批評新北市長侯友宜，有網友將內容轉發至PTT，引發正反論戰，不過其中有網友大酸，恩恩爸將恩恩的骨灰罈打破、並且把骨灰吞下肚，這樣他便會同意一起追求此案的真相，讓恩恩爸開嗆要提告，並真的前往警局報案提告。

近日又有網友在媒體人粉專下留言開嗆恩恩爸，批評責任歸屬、誰消費誰、甚至是人身攻擊。恩恩爸今日中午再赴派出所報案提告並表示，酸民太多，先抓第二個人，「我不認識你，但你卻輕易傷害我們全家」，一定要讓該名網友為自己的行為負責。

有網友在媒體人粉專下留言攻擊恩恩爸，引發恩恩爸不滿。圖／取自恩恩爸臉書
有網友在媒體人粉專下留言攻擊恩恩爸，引發恩恩爸不滿。圖／取自恩恩爸臉書
恩恩爸。本報資料照片
恩恩爸。本報資料照片
恩恩爸今中午提告網友。圖／取自恩恩爸臉書
恩恩爸今中午提告網友。圖／取自恩恩爸臉書
恩恩爸今中午提告網友。圖／取自恩恩爸臉書
恩恩爸今中午提告網友。圖／取自恩恩爸臉書

恩恩爸 新北市長

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