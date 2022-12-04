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影／台中男凌晨駕駛租賃BMW車恍神 偏移車道連撞17輛機車
台中市陳姓男子今天凌晨零時許，駕駛一輛租賃BMW轎車，行經南區國光路時，失控偏移車道後，連撞人行道上17輛機車，幸好無造成人員受傷，經警方酒測無酒精濃度，詳細的肇事原因，仍待後續調查，初判為未注意車前狀況。
據查，陳姓男子（21歲）今天凌晨零時許，駕駛租賃的BMW轎車，沿南區國光路行駛，行經忠明南路，近中興大學獸醫院時，疑因精神狀況不佳，導致轎車偏移車道，擦撞路旁17機車，過程中刮起陣陣火光，幸好沒有造成人員受傷。
警方到場調查，陳男無酒精濃度，辯稱是一時精神狀況不好沒注意，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
第三警分局提醒，民眾駕駛交通工具時，切勿疲勞駕駛，以免危害自己與他人的用路安全。
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