高雄鳳山2車道匯入變1車道 議員：要等出事嗎？
高雄市鳳山區是全市人口第一大區，居住人口帶來大輛車潮，博愛路與經武路口車流量大，也是鳳山往鳥松、仁武一帶要道。今年初公路總局重畫道路標線，新設左轉車道，議員李雅靜指出，兩車道匯入一車道，造成交通混亂、險象環生，建議調整標線。
李雅靜表示，現行的車道設計根本陷駕駛人於危險之中，當地車流量極大，但從兩車道過馬路後卻變成單一車道，標線不對齊狀況下，直行車輛易撞到對向的左轉道車輛，「根本是置民眾於危險而不顧」。但相關單位互推責任，堅持不肯調整，「難到要等到有重大事故才來檢討改善？」
李雅靜臉書PO出此道路狀況後，吸引百餘網友熱烈留言、討論，有人說「這路口很危險，我都盡量避開此路段。」有網友說，雖設左轉道，但左轉燈號很短，過不到5輛車就紅燈，「根本無助紓解車流」。兩車道突然變一車道，易因搶道發生事故。還有人說「開車幾十年，被這條路嚇到破膽」。
市民林先生說，此路口標線愈改愈差，兩車道變成一車道太危險，「真的是愈改愈怪」。
高雄市交通局表示，台25線經武路屬省道為公路總局轄管，今年初經相關單位會勘決議調整車道，在經武路、博愛路口增設左轉專用道。後續有民眾、民代反映新標線不易行駛，交通局有提出建議可微調車道，但仍須尊重權責單位的決定。
公路總局第三區養護工程處表示，今年4月依車流動線調整標線，新增左轉車道，因應實際行車需求，過程中調整過兩次，後續監控相關車流狀況。目前車流順暢，部分駕駛人可能不太習慣，但希望能再持續觀察，不要再短期內頻繁變動標線。
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