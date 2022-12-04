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影／驚險！ 大貨車吊臂未降扯斷號誌燈桿 汽車通行快速穿越

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

大貨車駕駛邱姓男子今上午8點20分，行駛在屏東縣九如鄉機場外環道，大貨車吊臂未降下來，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時號誌綠燈直行，號誌燈扯斷當下，一輛汽車行經時剛好快速穿越，幸未釀成傷亡，道路號誌修復中，現場仍交通管制，用路人經過時請減速慢行

屏東縣里港警分局指出，今天上8點20分，接獲報案，45歲大貨車邱姓駕駛，開著大貨車沿忠孝路往九如方向，經過九如路一段時，因為吊臂未降下與電線拉扯，導致號誌燈桿被扯斷。

根據行車記錄器畫面顯，當時綠燈，號誌燈桿遭扯斷時，剛好有有汽車行經，快速穿越從倒下電桿下方穿越，隨後離開現場，幸未釀成傷亡。

里港警分局獲報後，派遣警力前往，調撥車道交通指揮，並通報潮州工務段及交通隊號誌小組前往維修。警方提醒，方目前現場交通指揮疏導排除中，請用路人行經該路段減速慢行

今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時號誌綠燈，一輛汽車行經時剛好快速穿越，無人受傷。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時號誌綠燈，一輛汽車行經時剛好快速穿越，無人受傷。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時號誌綠燈，一輛汽車行經時剛好快速穿越，無人受傷。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時號誌綠燈，一輛汽車行經時剛好快速穿越，無人受傷。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。圖／屏東小鎮資訊提供
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。圖／屏東小鎮資訊提供
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝
今天上午8點20分，大貨車駕駛行經屏東縣機場外環道時，大貨車吊臂未降，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，幸未釀成傷亡。記者劉星君／翻攝

屏東縣 慢行

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