影／驚險！ 大貨車吊臂未降扯斷號誌燈桿 汽車通行快速穿越

大貨車駕駛邱姓男子今上午8點20分，行駛在屏東縣九如鄉機場外環道，大貨車吊臂未降下來，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時號誌綠燈直行，號誌燈扯斷當下，一輛汽車行經時剛好快速穿越，幸未釀成傷亡，道路號誌修復中，現場仍交通管制，用路人經過時請減速慢行。

屏東縣里港警分局指出，今天上8點20分，接獲報案，45歲大貨車邱姓駕駛，開著大貨車沿忠孝路往九如方向，經過九如路一段時，因為吊臂未降下與電線拉扯，導致號誌燈桿被扯斷。

根據行車記錄器畫面顯，當時綠燈，號誌燈桿遭扯斷時，剛好有有汽車行經，快速穿越從倒下電桿下方穿越，隨後離開現場，幸未釀成傷亡。