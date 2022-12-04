到尖石鄉泡野溪溫泉不慎遭沖走 近一個月後浮屍被發現

新竹縣尖石鄉上月6日發生一起遊客遭沖走意外，他因要前往野溪溫泉泡湯，卻在途中橫越湍急溪水時突然失足遭沖走，雖事發後消防局曾出動搜索仍徒勞，直到昨天突有釣客報警稱在玉峰溪發現「浮屍」，經打撈上岸確認正是該名失蹤遊客。

據了解，失蹤的楊姓男子（25歲）是在上個月與另外2名友人一同前往泰崗溪野溪溫泉要泡湯，在經過控溪吊橋上游2公里的溯溪點時，因當天溪水湍急，楊男不慎在渡溪過程中，不慎未抓穩繩索，竟當場遭溪水沖走。

雖然朋友試圖要追上他，但無奈溪水水流快速，楊男隨即被溪水帶往下游，消失在友人視線當中，友人雖急忙報警求救，不過消防人員出動地現場，無論是人力地毯式搜索，又或出動空拍機連日往下游尋找都未發現楊男蹤影。

不過就在昨天上午11時許，突然消防局接獲釣客報案，指出在田埔部落溪谷附近的玉峰溪中，發現疑似浮屍，經消防人員到場在下午4時許將其打撈上岸，經身分確認，證實是失蹤27天的楊男。