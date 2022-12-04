快訊

「殘酷表演」！觀看散播韓流節目 金正恩下令公開處決3名高中生

林智堅、鄭文燦論文遭雙殺 綠委籲陳明通先道歉辭職

日本製造趨勢回歸 但消費者吞得下「清零陸製」代價？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到尖石鄉泡野溪溫泉不慎遭沖走 近一個月後浮屍被發現

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉上月6日發生一起遊客遭沖走意外，他因要前往野溪溫泉泡湯，卻在途中橫越湍急溪水時突然失足遭沖走，雖事發後消防局曾出動搜索仍徒勞，直到昨天突有釣客報警稱在玉峰溪發現「浮屍」，經打撈上岸確認正是該名失蹤遊客。

據了解，失蹤的楊姓男子（25歲）是在上個月與另外2名友人一同前往泰崗溪野溪溫泉要泡湯，在經過控溪吊橋上游2公里的溯溪點時，因當天溪水湍急，楊男不慎在渡溪過程中，不慎未抓穩繩索，竟當場遭溪水沖走。

雖然朋友試圖要追上他，但無奈溪水水流快速，楊男隨即被溪水帶往下游，消失在友人視線當中，友人雖急忙報警求救，不過消防人員出動地現場，無論是人力地毯式搜索，又或出動空拍機連日往下游尋找都未發現楊男蹤影。

不過就在昨天上午11時許，突然消防局接獲釣客報案，指出在田埔部落溪谷附近的玉峰溪中，發現疑似浮屍，經消防人員到場在下午4時許將其打撈上岸，經身分確認，證實是失蹤27天的楊男。

搜救人員指出，已通知死者家屬；同時提醒前往泰崗野溪溫泉的遊客，見溪水湍急千萬不能強行渡溪，尤其發現溪水一旦超過膝蓋高度，即有高風險，遊客應以自身安全為第一優先，評估戶外活動是否繼續進行。

搜救人員出動搜救落水的楊姓男子，不過一個月後再發現已成冰冷遺體。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員出動搜救落水的楊姓男子，不過一個月後再發現已成冰冷遺體。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員出動搜救落水的楊姓男子，不過一個月後再發現已成冰冷遺體。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員出動搜救落水的楊姓男子，不過一個月後再發現已成冰冷遺體。記者巫鴻瑋／翻攝

溫泉 失蹤 空拍機

延伸閱讀

近年屢傳浮屍！曾是伴唱帶取景、野炊營隊的好去處

台南觀海橋下男性浮屍全身腫脹 研判死亡超過2天身分待查

澎湖第一漁港發現浮屍 外籍漁工死因待查

台南麻善大橋發現浮屍 志願役士官陳屍曾文溪

相關新聞

聯結車會車亂丟筍絲滷肉飯入座車 特斯拉車主怒提告訴

35歲謝姓男子上月8日傍晚6點，開特斯拉行經大安區和平東路，因車窗未關，在與呂姓男子所開的聯結車會車後，謝男車內突飛入滷...

雲林刑大副大隊長林振順廁所跌倒亡 死因竟是心肌梗塞

雲林縣警察局刑警大隊副大隊長林振順昨晚與警友會聚餐，在一家餐廳小酌，聚餐結束後轉往友人家泡茶聊天，離開時到樓下便利商店如...

影／國3南下4車連環車禍4傷 疑大貨車變換車道不當

國道3號南向桃園市大溪段62.3公里昨天晚上發生車禍，余姓男子駕駛大貨車載貨南下行駛，行經該處疑似變換車道不當，擦撞呂女...

到尖石鄉泡野溪溫泉不慎遭沖走 近一個月後浮屍被發現

新竹縣尖石鄉上月6日發生一起遊客遭沖走意外，他因要前往野溪溫泉泡湯，卻在途中橫越湍急溪水時突然失足遭沖走，雖事發後消防局...

影／驚險！ 大貨車吊臂未降扯斷號誌燈桿 汽車通行快速穿越

大貨車駕駛邱姓男子今上午8點20分，行駛在屏東縣九如鄉機場外環道，大貨車吊臂未降下來，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，當時...

她走在斑馬線上卻遭撞 桃園肇事駕駛最高可罰3600元

桃園市中壢區69歲蘇姓女子2人結伴12月2日晚上走路行經青埔特區的公園路二段與永能路口時，黃姓男子駕駛休旅車左轉該路口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。