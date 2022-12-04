雲林刑大副大隊長林振順廁所跌倒亡 死因竟是心肌梗塞
雲林縣警察局刑警大隊副大隊長林振順昨晚與警友會聚餐，在一家餐廳小酌，聚餐結束後轉往友人家泡茶聊天，離開時到樓下便利商店如廁，今凌晨3點多傳出在廁所滑倒送醫不治消息，引起警界震驚，經檢方初步相驗，研判死因為心肌梗塞。
林振順昨晚在餐廳聚餐後，轉往友人家泡茶聊天，11點多到超商上廁所滑倒，巨大聲響引起友人注意，立即向119報案，消防隊獲報後趕往現場，發現林振順已無呼吸心跳，馬上急救並送往台大醫院斗六分院，後又轉大林慈濟醫院，仍然回天乏術，在今天凌晨3點多宣告不治。
據友人透露，林振順年紀46歲，平時身體健壯，沒聽說有什麼病痛，出門聚餐時僅會小酌，喝酒量都會節制，對於跌倒送醫不治感到十分意外；林振順的妻子是老師，膝下有一兒一女，意外離世消息引起警界震驚與不捨。
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