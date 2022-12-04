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影／國3南下4車連環車禍4傷 疑大貨車變換車道不當

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道3號南向桃園市大溪段62.3公里昨天晚上發生車禍，余姓男子駕駛大貨車載貨南下行駛，行經該處疑似變換車道不當，擦撞呂女轎車，呂女轎車失控擦撞另1輛轎車，再失控滑行內側車道，遭後方王姓男子廂型車撞上。4車連環車禍造成4人受傷送醫，幸無生命危險，車禍肇事責任正由國道警方調查釐清。

國道警方今天上午表示，國3南向大溪路段62.3公里事故，警方昨晚8時接獲通報，立即派員處理，經查余男駕駛大貨車載貨南下，行經該處，疑似變換車道不當，突然擦撞呂女駕駛的轎車，呂女轎車失控擦撞旁邊車道轎車，再失控滑行內側車道，遭後方王男廂型車轎車攔腰撞上。

4車連環車禍，造成呂女的手、腳擦挫傷及乘客李女全身多處挫傷，廂型車駕駛王男和乘客何女膝蓋挫傷，送醫治療後幸無生命危險。

國道警方表示，該起車禍，疑因余姓大貨車司機變換車道不當，撞上呂女轎車失控，造成大、小車4車連環撞擊車禍，轎車及乘客4人受傷，4車撞擊損壞、零件散落，余姓大貨車司機未受傷，車禍造成國3南下塞車，警方疏導及透過國道CMS字幕及警廣提醒用路人注意，警方檢測4車駕駛人酒精濃度均為0，並調桻釐清肇事責任歸屬。

國道3號南向62.3公里連環車禍，余姓大貨車司機疑變換車道不當，釀成4車撞毀4人受傷。記者曾增勳／翻攝
國道3號南向62.3公里連環車禍，余姓大貨車司機疑變換車道不當，釀成4車撞毀4人受傷。記者曾增勳／翻攝
國道3號南向62.3公里連環車禍，余姓大貨車司機疑變換車道不當，釀成4車撞毀4人受傷。記者曾增勳／翻攝
國道3號南向62.3公里連環車禍，余姓大貨車司機疑變換車道不當，釀成4車撞毀4人受傷。記者曾增勳／翻攝
國道3號南向62.3公里連環車禍，余姓大貨車司機疑變換車道不當，釀成4車撞毀4人受傷。記者曾增勳／翻攝
國道3號南向62.3公里連環車禍，余姓大貨車司機疑變換車道不當，釀成4車撞毀4人受傷。記者曾增勳／翻攝

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